Champanhe e joias, a recente collab da Bvlgari e Dom Pérignon

O que resultaria no encontro criativo de duas maisons de moda e bebida? Para a diretora criativa Lucia Silvestri de Bvlgari e o chef de Cave de Dom Pérignon, Vincent Chaperon, uma collab que une a icônica Serpenti da maison italiana com a clássica marca de champanhe.

Com apenas quatro unidades disponíveis em Londres, Milão e Tóquio, um colar Bvlgari Serpenti feito sob medida circula numa garrafa magnum de Dom Pérignon x Bvlgari Limited Edition Vintage Rosé 2004. Na caixa de madeira forrada com a cor açafrão, assinatura da maison italiana, estão ainda três garrafas de Dom Pérignon adornadas com estampas de escamas de cobra e rótulo de ouro rosa. A exclusividade custa 230.000 euros.

O lançamento, segundo as maisons, traz ainda mais exclusividade, visto que, para Bvlgari, as pedras preciosas são as verdadeiras “impressões digitais da natureza”, pois nenhuma gema é idêntica à outra. Assim como para Dom Pérignon, que se reinventa a cada safra, com colheitas de uvas únicas, ano após ano.

Falando ainda sobre o champanhe, a Vintage 2004 traz aromas de frutas vermelhas frescas e intensas, como das groselhas vermelhas e morangos silvestres, complementados por notas quentes de feno, laranja e cacau. Na boca, o sabor da bebida domina no final, com uma inesperada pitada de cítricos verdes.

Com as uvas colhidas em 2004, no primeiro dia do outono no Hemisfério Norte, o calor seco influenciou nas uvas colhidas já maduras. Após 12 anos de maturação na adega, Dom Pérignon Rosé nasceu a partir do tinto da uva pinot noir.

Detalhe do colar Serpenti, produzido a mão pela maison italiana.

Saindo da França de Dom Pérignon e indo para a Itália de Bvlgari, a Serpenti, ícone da joalheria dos anos 1960, se estabeleceu com colares e relógios coloridos e esmaltados inspirados em cobras.

Desde então, a linha Serpenti reflete nos processos artesanais da maison italiana. Para a parceria, a joalheria romana criou uma versão personalizada do colar Serpenti, onde o ouro rosa é combinado com diamantes brancos e ônix.