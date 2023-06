CEO da Ferrari reafirma compromisso com F1 e inovação nas pistas

A Ferrari não pretende desistir do automobilismo. Mesmo depois de mais uma temporada decepcionante no circuito de Fórmula 1, a fabricante de supercarros diz que continuará investindo recursos no esporte.

“Muitas tecnologias podem ir da pista para a estrada”, disse o CEO Benedetto Vigna, em entrevista no fórum da Bloomberg sobre mercados de capitais na Itália. Isso levará a montadora a continuar investindo em corridas, disse ele.

A Ferrari, que não vence o campeonato de construtores de Fórmula 1 desde 2008, está em quarto lugar no ranking de 2023, após um resultado fraco no fim de semana passado, no Grande Prêmio da Espanha. A Ferrari já ganhou quinze campeonatos de pilotos e dezesseis títulos entre construtores, o que faz dela a escuderia de maior sucesso.

A montadora é sinônimo de competição desde que foi fundada em 1939, e as corridas “estão e estarão no DNA de nossa empresa”, disse Vigna.

Resultados à parte, o CEO disse que a competição proporciona uma experiência de aprendizado para a montadora. “Há uma maneira de melhorar, há uma maneira de aprender. Temos que fazer um carro que seja sempre melhor do que o anterior.”

Apesar de seus desafios nas pistas, a Ferrari tem superado a concorrência no mercado de ações, com demanda forte por seus carros de luxo, enquanto os produtores de veículos de massa perdem poder de precificação. O valor de mercado da Ferrari já ultrapassou o da Stellantis, o conglomerado que inclui sua antiga controladora Fiat.