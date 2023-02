Montblanc e Ferrari apresentam uma nova edição limitada na Montblanc Haus em Hamburgo

Montblanc e Ferrari se uniram para o lançamento global do novo instrumento de escrita Montblanc Ferrari Stilema SP3 Limited Edition 599, o capítulo mais recente da parceria entre o pioneiro da escrita e a lenda automotiva.

Hospedado na Montblanc Haus, um destino para inspirar a escrita na luxuosa sede da Maison em Hamburgo, o evento reuniu convidados VIP e mídia internacional para a première de uma nova geração de instrumentos de escrita, co-projetados sob a direção de Flavio Manzoni, Chief Design Officer da Ferrari.

Naquela noite do lançamento, a Ferrari Daytona SP3, a mais recente adição à série Icona da marca automotiva, estava em exibição na entrada da Montblanc Haus para que os convidados pudessem descobrir as características distintas de design do carro que inspiraram a criação do inovador instrumento de escrita.

Após coquetéis e uma imersão no mundo da cultura de escrita da Montblanc, o CEO da Montblanc, Nicolas Baretzki, e o CEO da Ferrari, Benedetto Vigna, se juntaram ao CDO da Ferrari, Flavio Manzoni, e à diretora de Cultura da Escrita da Montblanc, Alessandra Elia, para apresentar formalmente os instrumentos de escrita aos convidados. Foi servido um jantar do chef Heinz Otto Wehmann, com estrela Michelin, e os convidados contaram ainda com o entretenimento da banda de jazz de estilo italiano Four on Six.

Uma façanha no artesanato de instrumentos de escrita Montblanc condizente com o design e desempenho do novo Daytona SP3, a Montblanc Ferrari Stilema SP3 Edição Limitada 599 se inclina para o léxico inconfundível do estilo Ferrari para criar uma nova forma de instrumento de escrita Montblanc. A peça é feita em titânio claro, expressando o a forma fluida do carro e detalhes de design de assinatura. Embora o design externo seja distintamente Ferrari, o "motor" da caneta é seguramente Montblanc com sua pena artesanal de ouro branco Au 750 e mecanismo de enchimento oculto recém-posicionado, complementando a silhueta elegante do instrumento de escrita.

Montblanc Ferrari Stilema SP3 Limited Edition 599 é o segundo instrumento de escrita a ser lançado sob a colaboração dos dois nomes icônicos na arena de luxo, após o lançamento da Montblanc Great Characters Enzo Ferrari Edition, uma homenagem ao grande pioneiro e visionário fundador da prestigiada marca de automóveis Ferrari.

Montblanc Ferrari Stilema SP3 é oferecida em acordo especial e de forma limitada. Para mais informações, acesse: http://www.montblanc.com.br

