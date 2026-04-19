Pratos clássicos de restaurantes paulistanos para conhecer no feriado

Um prato se torna um clássico quando nenhum chef tem coragem de tirá-lo do cardápio. Em um mercado ávido por novidades, onde menus mudam ao ritmo das tendências e da pressão por inovação, são essas receitas — repetidas à exaustão e ainda assim desejadas — que sustentam restaurantes, constroem reputações e criam verdadeiros rituais à mesa.

São pratos que atravessam anos, às vezes décadas, sem perder relevância. Não porque surpreendem, mas porque entregam exatamente o que prometem — sempre. Há uma confiança quase silenciosa envolvida, já que o cliente volta já sabendo o que vai encontrar, e é justamente isso que o faz voltar. Em meio a tanta experimentação, o clássico oferece segurança, memória e prazer imediato.

Mais do que ícones gastronômicos, esses pratos funcionam como pilares estratégicos. São eles que garantem fluxo, sustentam o faturamento e ancoram a identidade de uma casa. Podem até dividir espaço com criações novas, mas dificilmente saem de cena. Porque, no fim, todo restaurante tem um prato que paga o aluguel — e é ali que mora o verdadeiro clássico.

Veja onde aproveitar esses pratos durante o feriado prolongado em São Paulo.

Pirajá

Pirajá: Picadinho à Moda Leblon (R$ 84) (Mario Rodrigues/Divulgação)

Com quase 30 anos de história, o Pirajá reproduz a atmosfera da boemia carioca, regada a samba e chope gelado. Com mais de 15 unidades, o bar tem também um cardápio completo, que vai de petiscos a pratos tradicionais. Pedida mais clássica da casa, o Picadinho à Moda Leblon (R$ 84) acompanha arroz, feijão preto, pastel de queijo e carne, ovo frito, farofinha e banana à milanesa.

Serviço: 14 unidades + Av. Brigadeiro Faria Lima, 64 – Pinheiros, São Paulo – Fone: (11) 3815-6881 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 23h, terça e quarta das 12h à 0h, quinta das 12h à 1h, sexta e sábado das 12h às 2h e domingo das 12h às 19h | Aceita VR | @barpiraja

Bar Original

Bar Original: Rabada com Polenta (R$ 78) (Mario Rodrigues/Divulgação)

Inaugurado há quase três décadas, o Bar Original inspirou toda uma geração de bares. Isso se deve em parte ao chope, mas a cozinha também não fica atrás, com receitas de botequim bem executadas. Sucesso entre os clientes, a clássica Rabada com Polenta (R$ 78) é servida desmanchando do osso e acompanhada de polenta cremosa e uma generosa camada de agrião por cima. O prato é servido somente nos fins de semana.

Serviço: Rua Graúna, 137 - Moema, São Paulo/SP - Fone: (11) 2299-5336 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 17h à 0h, quinta das 17h à 1h, sexta das 12h às 2h, sábado das 12h às 2h, domingo das 12h às 19h | Aceita VR | @baroriginal

Lanchonete da Cidade

Lanchonete da Cidade_Clássico_ (Bruno Geraldi/Divulgação)

Referência em sanduíches na capital paulista desde 2004, a Lanchonete da Cidade recentemente deu início a uma nova fase. Além do visual repaginado, ganhou pratos inéditos a partir do mote “mais lanchonete do que nunca”. A pedida mais tradicional, antes chamada de Bombom, segue intocada, agora com o nome de Clássico (R$ 54). Trata-se de um burguer com molho de tomate rústico e queijo, em um pão francês redondo batizado de Bossa Nova.

Serviço: 3 unidades + Avenida Higienópolis, 618 (Shopping Pátio Higienópolis) - Higienópolis, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 10h às 23h, domingo das 10h às 22h | Aceita VR | @lanchonetedacidade

Arabia

Arabia: mesma receita de quibe cru desde 1992 (Lais Acsa/Divulgação)

A casa dedicada à culinária árabe é uma das mais premiadas da especialidade e com receitas clássicas e releituras em um ambiente sofisticado. Um desses pratos é o Quibe Cru (R$ 77 o pequeno; R$ 89 o grande), clássico que segue a mesma receita desde 1992 e é servido junto de cebola, cebolinha, salsa e pão árabe.

Serviço: Alameda Lorena, 1821 - Jardim Paulista, São Paulo /SP | Fone: (11) 3061-2203 I Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 23h; sábado e feriados das 12h à 0h; domingo das 12h às 23h | Aceita VR | @restaurantearabia

Degas

Trata-se de um emblemático restaurante paulistano, conhecido pelo cardápio extenso e pelos pratos fartos. Apesar da origem portuguesa de seus fundadores, o lugar ganhou fama por uma receita de raízes italianas: o Filé à Parmegiana (R$ 114). A carne é coberta por uma generosa quantidade de queijo e de molho de tomate, ao lado de arroz e batatas fritas, como manda a tradição na cidade.

Serviço: Av. Pompéia, 796 – Pompeia, São Paulo/SP - Fone: 11 3873.0150 | Horário de funcionamento: todos os dias das 11h30 às 23h30 | @degaspompeia

Cantina Castelões

Centenária, a Castelões está desde 1924 no Brás e é um dos grandes templos da pizza paulistana. Fundada por Vicente Donato, filho de imigrantes italianos, ela atravessa gerações mantendo receitas clássicas e um espírito afetivo. A pizza que leva o nome da casa, a Castelões (R$ 136, grande), é a mais pedida do local há um século e leva molho de tomate fresco, mussarela especial e fatias de calabresa.

Serviço: Rua Jairo Góis, 126 - Brás, São Paulo/SP - Fone: (11) 94721-3355 | Horário de funcionamento: terça a domingo das 18h às 23h | @cantina_casteloes

Jardim de Napoli

Jardim de Napoli: Polpettone à Parmegiana (R$ 115 para duas pessoas) (Divulgação/Divulgação)

O Jardim de Napoli nasceu em 1949 a partir das receitas da família Buonerba. A cantina preserva até hoje o espírito de fartura e a tradição italiana. Seu icônico Polpettone à Parmegiana (R$ 115 para duas pessoas) virou símbolo da cidade: trata-se de uma grande almôndega de carne de formato achatado, recheada de mussarela, empanada com farinha de rosca e coberta por molho de tomate e parmesão.

Serviço: Rua Martinico Prado, 463 - Vila Buarque, São Paulo/SP | Fone: (11) 3668-8383 | Horário de Funcionamento: segunda a sexta das 11h às 15h e das 18h às 23h; sábado das 11h às 23h; domingo das 11h às 22h | @jardimdenapoli

Ristorantino

O restaurante se inspira na elegância da culinária italiana clássica, mas um dos pratos mais pedidos é uma invenção da casa. Trata-se da Lasagna Ristorantino al tartufo nero, com ragu de vitela, glace, creme de grana padano e trufas pretas (R$ 175). A massa passa pela chapa antes de ir à mesa.

Serviço: Rua Dr. Melo Alves, 674 - Jardins, São Paulo/SP - Fone: (11) 3063-0977 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h e das 19h às 0h, sábado 12h às 17h e das 19h à 0h, domingo das 12h às 17h e das 19h às 22h | @ristorantino_

Sujinho Churrascaria

Há décadas o Sujinho atrai gente de toda a cidade com seus grelhados servidos em uma esquina da rua da Consolação. O carro-chefe é a Bisteca de Boi (R$ 91,99), um corte especial de 700 gramas exclusivo da casa. Para complementar, são oferecidas guarnições como as fritas à portuguesa (R$ 27,50) e o arroz com alho (R$ 21,99).

Serviço: R. da Consolação, 2078 - Cerqueira César, São Paulo/SP - Fone: (11)3154-5207 | Horário de funcionamento: todos os dias das 11h30 às 4h. Centro: Av. Ipiranga, 1068 - República, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: todos os dias das 11h30 à 0h | aceita VR | @sujinhochurrascaria

Bolinha Restaurante

Bolinha: duas versões da clássica feijoada (Divulgação/Divulgação)

Inaugurado em 1946, o Bolinha tornou-se célebre por sua feijoada. Com ambiente tradicional e serviço à moda antiga, oferece a receita em duas versões: a Magra, com carne-seca, paio, linguiça portuguesa, costela, lombo e língua defumada, e a Tradição, acrescida de pé, rabo e orelha. O rodízio, que inclui as guarnições clássicas, sai a R$ 188 de domingo a sexta e R$233 aos sábados. De domingo a sexta, também pode-se pedir a porção a R$ 165,50 para uma ou R$296 para duas pessoas.

Serviço: Avenida Cidade Jardim, 53 - Jardim Europa, São Paulo/SP - Fone: (11) 3061-2010 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 11h às 16h30; sábado e domingo das 11h às 19h | @bolinharestaurante

Frevo

Frevo: clássico beirute servido com batatas fritas (Divulgação/Divulgação)

Sessentona, a lanchonete tem ambiente nostálgico e movimento sempre intenso. O beirute servido ali é o mais famoso da cidade, e no menu tem uma seção inteiramente dedicada a ele. Há boas combinações, como o Beirute Salada de Filet Mignon (R$ 54,56), com queijo, maionese da casa, bacon, alface e tomate no pão sírio.

Serviço: R. Augusta, 1563 - Consolação, São Paulo/SP - Fone: (11) 3284-7622 | Horário de funcionamento: todos os dias das 11h30 à 0h30 | @frevo_lanches

Freddy

O Freddy é, desde 1935, o restaurante-símbolo da cozinha clássica francesa em São Paulo. Com ambiente sofisticado e serviço de excelência, no entanto ganhou fama por uma receita afetiva: o Estrogonofe de Carne (R$ 209), acompanhado de arroz e batata palha. Outra curiosidade é que o prato está fora do cardápio, mas permanece sempre disponível sob pedido ao garçom.

Serviço: R. Pedroso Alvarenga, 1170 - Itaim Bibi, São Paulo/SP - Fone: (11) 3167-0977 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h e das 19h à 0h; sábado das 12h às 17h e das 19h à 0h; domingo, das 12h às 17h | @restaurantefreddy