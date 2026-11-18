Poucos cortes carregam uma identidade tão brasileira quanto a picanha. A peça triangular, coroada por uma generosa capa de gordura, atravessou o balcão do açougue, conquistou as churrascarias e ganhou o mundo praticamente sem precisar de tradução — em muitos cardápios internacionais, é "picanha", mesmo. E ela deve crescer ainda mais nos próximos anos, tanto em volume quanto na gastronomia.

Segundo o Beef Report 2026, da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC), a produção brasileira de carne bovina chegou a 12,35 milhões de toneladas equivalente carcaça em 2025, crescimento de 4,6% em relação ao ano anterior. O IBGE, que utiliza metodologia diferente, também registrou um ano excepcional: 42,94 milhões de bovinos abatidos sob inspeção sanitária, alta de 8,2% sobre 2024. A cadeia movimentou R$ 1,159 trilhão e consolidou o Brasil entre as maiores potências mundiais do setor.

Mas não é só no Brasil que a picanha é famosa. A força da carne brasileira ultrapassou até o mercado doméstico: em 2025, o país exportou 3,50 milhões de toneladas, alcançando receita recorde de US$ 18,03 bilhões. A China respondeu por praticamente metade desse volume, com 1,68 milhão de toneladas.

É dentro dessa gigantesca cadeia que existe uma curiosidade gastronômica: a picanha é celebrada justamente por ser pequena. Cada animal fornece apenas duas peças, uma de cada lado da carcaça, o que ajuda a explicar a valorização comercial.

Da alcatra para a fama

Henrique Freitas, consultor de carnes do Corrientes 348| Foto: Fernanda Brito

Anatomicamente, a picanha corresponde ao músculo localizado na parte superior da alcatra, próximo à cauda do animal. É uma região relativamente pouco exigida durante a movimentação do boi, característica que contribui para sua maciez. A assinatura mais evidente, porém, está do lado de fora: a capa de gordura que acompanha praticamente toda a peça.

A ascensão à categoria de estrela é relativamente recente. Durante muito tempo, aquela parte do traseiro bovino não desfrutava do protagonismo atual e podia ser comercializada junto de outros cortes da alcatra. Mas a consolidação das churrascarias e do serviço de carnes no espeto ajudou a mudar o destino da peça de carne. A picanha ganhou nome próprio, ritual de corte e apresentação.

Henrique Freitas, consultor de carnes do Corrientes 348, acredita que a popularização do corte está diretamente ligada à história das churrascarias brasileiras. Nelas, o preparo em medalhões grossos no espeto, fatiados diretamente no prato, ajudou a consolidá-la como protagonista dos rodízios. “O fato de cortar fino quebrava toda a textura e preservava o sabor. Foi assim que a picanha ficou tão famosa”, explica ele.

Não que o apetite em outros cortes tenha morrido no Brasil. Pelo contrário, carnes de raças selecionadas e diferentes níveis de marmoreio ampliaram consideravelmente o repertório das churrascarias brasileiras, com ancho, chorizo, assado de tira e outras especialidades. Ainda assim, a picanha conserva uma vantagem difícil de superar: é o corte que muitos brasileiros procuram antes mesmo de olhar as demais opções.

“Hoje é a picanha que tem mais saída na churrascaria, apesar da diversidade dos cortes premium. Ainda é a menina dos olhos da churrascaria paulista, pelo menos no nosso caso”, afirma Vilso Dargas, à frente da Cruzeiro's Prime, em São Paulo.

A constatação é particularmente interessante em um momento em que o mercado investe cada vez mais em carnes especiais e experiências gastronômicas. Para Dargas, a valorização de outros cortes é mais uma ampliação das possibilidades. Na Cruzeiro's Prime, por exemplo, ancho, fraldinha e chorizo aparecem na sequência entre os mais procurados. “Mas eu vejo que devemos servir aquilo que o nosso cliente procura. Se ele quer picanha, ele será servido de picanha sem enrolação”, resume.

Vilso Dargas, à frente da Cruzeiro's Prime| Foto: Ricardo D'angelo

Mas é picanha, mesmo?

Carne nobre no mercado, muito acontece da picanha ser procurada, mas não exatamente encontrada. Cortes de alcatra podem se passar por ela, por exemplo, sem que as pessoas tenham a referência necessária para reconhecê-la. À Casual EXAME, os chefs e especialistas ouvidos pela reportagem deram algumas dicas para evitar esse cenário; veja abaixo:

Formato

O formato é uma boa pista para identificá-la. A peça lembra um triângulo, mais largo em uma extremidade e estreito na outra. A capa de gordura deve ser firme, bem aderida e relativamente uniforme.

Mas mais importante do que procurar gordura em excesso é entender a anatomia do corte. A verdadeira picanha termina aproximadamente na região da terceira veia mais evidente da peça. Depois desse limite começam músculos vizinhos, de características diferentes. É aí que aparecem algumas das famosas picanhas gigantes do balcão: tamanho, sozinho, não significa vantagem.

Corte e gordura

Há ainda um mito persistente em torno da capa de gordura. Ela ajuda a proteger a superfície e acrescenta sabor durante a cocção, mas não simplesmente derrete e invade o interior da carne. A suculência depende sobretudo da água presente no músculo, da gordura intramuscular e, principalmente, do ponto de cocção. Uma grande picanha continua vulnerável ao maior inimigo da churrasqueira: tempo demais sobre o fogo.

Para bifes, no corte, os chefs sugerem espessuras generosas, próximas de três centímetros. Observe o sentido das fibras para garantir fatias macias na hora de servir.

Procedência

A avaliação, no entanto, não termina no formato. Raça, idade, alimentação, manejo, acabamento, marmoreio e maturação também interferem no resultado. Embora seja naturalmente macia, duas picanhas visualmente semelhantes podem entregar experiências bastante distintas.

Coloração

Segundo Henrique Freitas, a coloração da gordura também ajuda a identificar características do animal. Tonalidades mais amareladas, por exemplo, podem indicar que ele era mais velho ou passou mais tempo no pasto, fatores que tendem a resultar em um sabor mais intenso.

Já na carne, a atenção deve se voltar para a tonalidade vermelho-cereja e para o marmoreio, nome dado à gordura entremeada nas fibras musculares. Animais com maior marmoreio costumam oferecer sensação mais untuosa.