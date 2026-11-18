Picanha no prato: como identificá-la e cozinhá-la (Rodolfo Regini/ Divulgação)
Repórter de Cultura e Lifestyle
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 14h01.
Poucos cortes carregam uma identidade tão brasileira quanto a picanha. A peça triangular, coroada por uma generosa capa de gordura, atravessou o balcão do açougue, conquistou as churrascarias e ganhou o mundo praticamente sem precisar de tradução — em muitos cardápios internacionais, é "picanha", mesmo. E ela deve crescer ainda mais nos próximos anos, tanto em volume quanto na gastronomia.
Segundo o Beef Report 2026, da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC), a produção brasileira de carne bovina chegou a 12,35 milhões de toneladas equivalente carcaça em 2025, crescimento de 4,6% em relação ao ano anterior. O IBGE, que utiliza metodologia diferente, também registrou um ano excepcional: 42,94 milhões de bovinos abatidos sob inspeção sanitária, alta de 8,2% sobre 2024. A cadeia movimentou R$ 1,159 trilhão e consolidou o Brasil entre as maiores potências mundiais do setor.
Mas não é só no Brasil que a picanha é famosa. A força da carne brasileira ultrapassou até o mercado doméstico: em 2025, o país exportou 3,50 milhões de toneladas, alcançando receita recorde de US$ 18,03 bilhões. A China respondeu por praticamente metade desse volume, com 1,68 milhão de toneladas.
É dentro dessa gigantesca cadeia que existe uma curiosidade gastronômica: a picanha é celebrada justamente por ser pequena. Cada animal fornece apenas duas peças, uma de cada lado da carcaça, o que ajuda a explicar a valorização comercial.
Anatomicamente, a picanha corresponde ao músculo localizado na parte superior da alcatra, próximo à cauda do animal. É uma região relativamente pouco exigida durante a movimentação do boi, característica que contribui para sua maciez. A assinatura mais evidente, porém, está do lado de fora: a capa de gordura que acompanha praticamente toda a peça.
A ascensão à categoria de estrela é relativamente recente. Durante muito tempo, aquela parte do traseiro bovino não desfrutava do protagonismo atual e podia ser comercializada junto de outros cortes da alcatra. Mas a consolidação das churrascarias e do serviço de carnes no espeto ajudou a mudar o destino da peça de carne. A picanha ganhou nome próprio, ritual de corte e apresentação.
Henrique Freitas, consultor de carnes do Corrientes 348, acredita que a popularização do corte está diretamente ligada à história das churrascarias brasileiras. Nelas, o preparo em medalhões grossos no espeto, fatiados diretamente no prato, ajudou a consolidá-la como protagonista dos rodízios. “O fato de cortar fino quebrava toda a textura e preservava o sabor. Foi assim que a picanha ficou tão famosa”, explica ele.
Não que o apetite em outros cortes tenha morrido no Brasil. Pelo contrário, carnes de raças selecionadas e diferentes níveis de marmoreio ampliaram consideravelmente o repertório das churrascarias brasileiras, com ancho, chorizo, assado de tira e outras especialidades. Ainda assim, a picanha conserva uma vantagem difícil de superar: é o corte que muitos brasileiros procuram antes mesmo de olhar as demais opções.
“Hoje é a picanha que tem mais saída na churrascaria, apesar da diversidade dos cortes premium. Ainda é a menina dos olhos da churrascaria paulista, pelo menos no nosso caso”, afirma Vilso Dargas, à frente da Cruzeiro's Prime, em São Paulo.
A constatação é particularmente interessante em um momento em que o mercado investe cada vez mais em carnes especiais e experiências gastronômicas. Para Dargas, a valorização de outros cortes é mais uma ampliação das possibilidades. Na Cruzeiro's Prime, por exemplo, ancho, fraldinha e chorizo aparecem na sequência entre os mais procurados. “Mas eu vejo que devemos servir aquilo que o nosso cliente procura. Se ele quer picanha, ele será servido de picanha sem enrolação”, resume.
Carne nobre no mercado, muito acontece da picanha ser procurada, mas não exatamente encontrada. Cortes de alcatra podem se passar por ela, por exemplo, sem que as pessoas tenham a referência necessária para reconhecê-la. À Casual EXAME, os chefs e especialistas ouvidos pela reportagem deram algumas dicas para evitar esse cenário; veja abaixo:
O formato é uma boa pista para identificá-la. A peça lembra um triângulo, mais largo em uma extremidade e estreito na outra. A capa de gordura deve ser firme, bem aderida e relativamente uniforme.
Mas mais importante do que procurar gordura em excesso é entender a anatomia do corte. A verdadeira picanha termina aproximadamente na região da terceira veia mais evidente da peça. Depois desse limite começam músculos vizinhos, de características diferentes. É aí que aparecem algumas das famosas picanhas gigantes do balcão: tamanho, sozinho, não significa vantagem.
Há ainda um mito persistente em torno da capa de gordura. Ela ajuda a proteger a superfície e acrescenta sabor durante a cocção, mas não simplesmente derrete e invade o interior da carne. A suculência depende sobretudo da água presente no músculo, da gordura intramuscular e, principalmente, do ponto de cocção. Uma grande picanha continua vulnerável ao maior inimigo da churrasqueira: tempo demais sobre o fogo.
Para bifes, no corte, os chefs sugerem espessuras generosas, próximas de três centímetros. Observe o sentido das fibras para garantir fatias macias na hora de servir.
A avaliação, no entanto, não termina no formato. Raça, idade, alimentação, manejo, acabamento, marmoreio e maturação também interferem no resultado. Embora seja naturalmente macia, duas picanhas visualmente semelhantes podem entregar experiências bastante distintas.
Segundo Henrique Freitas, a coloração da gordura também ajuda a identificar características do animal. Tonalidades mais amareladas, por exemplo, podem indicar que ele era mais velho ou passou mais tempo no pasto, fatores que tendem a resultar em um sabor mais intenso.
Já na carne, a atenção deve se voltar para a tonalidade vermelho-cereja e para o marmoreio, nome dado à gordura entremeada nas fibras musculares. Animais com maior marmoreio costumam oferecer sensação mais untuosa.