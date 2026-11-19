Os produtos de inteligência artificial da Alibaba faturaram 17,9 bilhões de yuans (US$ 2,7 bilhões) no trimestre encerrado em setembro. Foi o 13º trimestre seguido de crescimento de três dígitos nessa linha de receita, na comparação anual.

A demanda ajudou a elevar em 53% o faturamento da divisão de nuvem e computação, para 61 bilhões de yuans (US$ 9,1 bilhões), segundo o balanço divulgado nesta quinta-feira, 19.

O avanço não apareceu só nas vendas. A margem do Ebita ajustado da divisão, uma medida de rentabilidade operacional, subiu de 10% para 14,5%. O resultado nessa métrica mais que dobrou, para 8,8 bilhões de yuans. A Alibaba atribuiu a melhora ao aumento da receita e à maior eficiência da operação.

Como a Alibaba ganha dinheiro com IA

O dado que melhor mostra como a IA ajudou a Alibaba é a receita recorrente de clientes externos. Ela cresceu 67%, para cerca de 37 bilhões de yuans, e não inclui a venda de equipamentos de computação. A conta reúne cobranças pelo uso da nuvem, assinaturas e renovações de software. Segundo a empresa, a adoção de produtos de IA foi o principal motor dessa alta.

Na prática, a Alibaba pode cobrar tanto pela capacidade que outras empresas usam para treinar e rodar seus próprios sistemas quanto pelo acesso a modelos como o Qwen, oferecido a desenvolvedores na sua nuvem.

A companhia citou clientes dos setores automotivo, financeiro e de biotecnologia entre os que ampliaram o uso dos serviços. O balanço, porém, não discrimina quanto cada modelo rendeu nem o lucro específico dos produtos de IA.

A nuvem ganha margem, mas o aplicativo Qwen ainda pesa

A divisão que reúne laboratórios e aplicativos de IA teve um resultado diferente. A receita cresceu 51%, para 4,4 bilhões de yuans, puxada pela demanda por agentes de IA.

Mesmo assim, o prejuízo na métrica de EBITA ajustado passou de 3,4 bilhões para 10,5 bilhões de yuans.

A Alibaba atribuiu a piora a mais investimentos em IA e ao aumento do custo de inferência do aplicativo Qwen, ou seja, do processamento necessário para o modelo responder a cada solicitação.

As duas divisões mostram lados diferentes da aposta: vender computação para outras empresas já rende mais à Alibaba, enquanto oferecer seu próprio assistente ao público ainda pressiona o resultado dos aplicativos.

Por que o lucro da Alibaba subiu mais que a receita?

No grupo, a receita cresceu 10%, para 271,5 bilhões de yuans (US$ 40,5 bilhões), e o lucro líquido subiu 213%, para 64,4 bilhões de yuans (US$ 9,6 bilhões).

O salto não veio só da IA. A Alibaba também registrou ganhos com a reavaliação de suas participações em outras empresas e reduziu as perdas na operação de entregas rápidas do Taobao. O lucro líquido ajustado, que exclui ganhos e perdas com investimentos, cresceu 92%.

Mesmo com a melhora na rentabilidade da nuvem, o grupo teve saída de 34,5 bilhões de yuans no fluxo de caixa livre, ante 21,8 bilhões um ano antes.

A Alibaba apontou o aumento dos gastos com infraestrutura de nuvem como o principal motivo. É a diferença entre vender mais serviços de IA agora e recuperar o dinheiro investido para ampliar a capacidade de atender esses clientes.