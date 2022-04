Como comprar a casa dos sonhos por R$ 5

Já pensou em comprar a casa dos sonhos por pouco mais de R$ 5?

Isso já é possível na Itália, ondem muitas prefeituras estão colocando à venda imóveis para atrair habitantes, especialmente jovens.

Descubra como ganhar no mínimo R$ 3 mil em 30 dias gerando renda extra no modo turbo! Clique aqui e saiba mais!

O projeto começou em 2008 no pequeno vilarejo de Salemi, a Sicília, quando o então prefeito, Vittorio Sgarbi, decidiu colocar à venda propriedades antigas por o preço simbólico de um euro (que equivale hoje a R$ 5,19).

Muitos na época pensaram em uma provocação.

Quatorze anos depois, o projeto de casas vendidas por 1 euro representa uma realidade consolidada no cenário imobiliário italiano.

Cerca de 60 prefeituras na Itália inteira já aderiram a essa opção.

Todo mundo quer uma casa na Itália

A lista de potenciais compradores de casas tão baratas na Itália se tornou gigantesca.

Muita gente que já superou os 60 anos quer se retirar nesses lugares para aproveitar a aposentadoria.

Mas também jovens que pensam que podem mudar seus hábitos e viver em outra velocidade.

Mas atenção, existem regras e condições para poder comprar a casa dos sonhos por 1 euro.

Entenda as condições

Em primeiro lugar, é preciso saber que esses imóveis precisam de uma restauração, ou até mais.

Descubra como ganhar no mínimo R$ 3 mil em 30 dias gerando renda extra no modo turbo! Clique aqui e saiba mais!

Na maioria das vezes ruínas que correm o risco de desabar em pequenas aldeias despovoadas, porém encantadoras.

O euro inicial, portanto, nunca é suficiente.

Muitas vezes representa apenas o ponto de partida de uma série de encargos, como as despesas de reestruturação, que mais muitas vezes acabam por ser bastante consistentes.

Quem compra é obrigado a apresentar um projeto de renovação e reavaliação do imóvel no prazo estabelecido pela Câmara Municipal (normalmente um ano a partir da compra).

Além, claro, de pagar os impostos de transferência no cartório.

Além disso, muitos municípios condicionam a venda do imóvel a um depósito inicial (que fica retida caso as obras de renovação não iniciem) e, em muitos casos, é preciso mudar a própria residência por um tempo longo no vilarejo onde fica o imóvel.

Entretanto, até o final desse ano, o governo italiano disponibilizou um superbônus para reestruturações que chega até 110% do valor total.

Ou seja, em muitos casos é possível realizar a renovação do imóvel quase de graça, mas também nesse caso existem algumas condições a serem respeitadas.

Vilarejos isolados

Por último, é necessário considerar que, na maioria das vezes, essas propriedades estão localizadas em áreas quase inacessíveis, com distâncias de até 50 quilômetros da escola ou do supermercado mais próximo.

Descubra como ganhar no mínimo R$ 3 mil em 30 dias gerando renda extra no modo turbo! Clique aqui e saiba mais!

Muitas vezes não há rede de internet, o que impede o trabalho remoto.

Em suma, é possível comprar uma casa por um euro, mas não é um presente.

É preciso levar em conta que vai ser um investimento considerável, em termos econômicos e pessoais.

Entretanto, existe a possibilidade de fazer bons negócios e mudar radicalmente de vida, gastando apenas R$ 5 e comprando a casa dos sonhos na Itália.