Carro mais vendido do Brasil em 2024: Fiat lidera emplacamentos com a Strada

A Fiat Strada foi o veículo mais vendido no Brasil em 2024. Ao todo, foram emplacadas 144.684 unidades, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), divulgados nesta quinta-feira, 8. Este é o quarto ano consecutivo em que o modelo ocupa a liderança no mercado brasileiro.

O desempenho da Strada ajudou a Fiat a atingir 20,9% de participação no mercado automotivo. No total, a marca italiana emplacou 521.289 unidades no último ano, um crescimento de 45 mil veículos em comparação a 2023.

Na segunda posição do ranking, o Volkswagen Polo registrou 140.177 unidades emplacadas, consolidando sua força no mercado. Já o Chevrolet Onix ficou em terceiro lugar, com 97.503 unidades vendidas.

Os veículos mais vendidos do Brasil em 2024

1- Fiat Strada: 144.684 unidades;

2- Volkswagen Polo: 140.177 unidades;

3- Chevrolet Onix: 97.503 unidades;

4- Hyundai HB20: 97.079 unidades;

5- Fiat Argo: 91.139 unidades;

6- Volkswagen T-Cross: 83.990 unidades;

7- Chevrolet Tracker: 69.431 unidades;

8- Hyundai Creta: 69.116 unidades;

9- Fiat Mobi: 67.382 unidades;

10- Nissan Kicks: 60.455 unidades.

Venda de veículos cresce 14%

A venda de veículos novos em 2024 atingiu o melhor resultado em 18 anos. Segundo dados da Fenabrave, divulgados nesta quarta-feira, 8, foram vendidos 2.484.740 veículos no ano passado, uma alta de 14,02% em relação ao ano anterior. O número considera automóveis e comerciais leves.

Se contabilizados todos os tipos de veículos (incluindo ônibus, caminhões e motos), o total chega a 4.744.179 unidades, representando um crescimento de 15,49% em relação a 2023. Em termos percentuais, foi o melhor desempenho desde 2007, quando o aumento registrado foi de 29%.