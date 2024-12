Os 50 carros mais vendidos no Brasil no mês de novembro de 2024

O mês de novembro marcou a manutenção da liderança do Volkswagen Polo nas vendas de veículos no Brasil. De acordo com dados da Fenabrave, o modelo foi o carro mais vendido do país, com um total de 14.711 unidades emplacadas. Essa marca consolidou o sucesso do Polo, que já havia figurado em primeiro lugar em outubro. Em segundo lugar, ficou o Fiat Strada, com 12.361 unidades emplacadas.

A Fenabrave, entidade que divulga mensalmente os números do setor, também apresentou a lista dos 50 automóveis mais vendidos no país, abrangendo tanto automóveis quanto comerciais leves. No total, 241.191 veículos foram vendidos em novembro, o que representou uma queda de 3,48% em relação ao mês anterior.

A Bright Consulting, especializada em dados do setor automotivo, observa que o crescimento das vendas pode ser atribuído, em parte, ao aumento das compras feitas por locadoras de veículos, que ultrapassaram 54% das vendas no mês, antecipando a demanda para o período de férias de fim de ano. O aumento das vendas diretas também foi destacado como um dos principais fatores de impulso no setor.

Durante os 10 primeiros dias úteis da primeira quinzena de novembro, o mercado registrou 118.614 emplacamentos, o que representou um crescimento de 4,7% em comparação aos 113.275 veículos emplacados em outubro, quando houve 11 dias úteis. Além disso, o crescimento foi ainda mais expressivo quando comparado aos 81.848 emplacamentos de novembro de 2023, resultando em um aumento de 45% nas vendas.

Liderança no acumulado do ano

Em relação ao acumulado do ano, o Fiat Strada segue na liderança, com 128.450 unidades emplacadas, seguida de perto pelo Volkswagen Polo, que totalizou 126.709 unidades vendidas. Na terceira posição, encontra-se o Chevrolet Onix, com 87.774 unidades comercializadas.

A competitividade no mercado automobilístico brasileiro segue em alta, com as montadoras buscando se posicionar em meio a uma demanda crescente, impulsionada tanto pelo fim de ano quanto pelas estratégias de vendas diretas.

Os carros mais em outubro

Modelo | Unidades vendidas

1 - Volkswagen Polo | 14.711

2 - Fiat Strada | 12.361

3 - Hyundai HB20 | 12.353

4 - Fiat Argo | 10.298

5 - Chevrolet Onix | 10.253

6 - Volkswagen T-Cross | 9.468

7 - Renault Kwid | 6.739

8 - Hyundai HB20S | 6.652

9 - Chevrolet Tracker | 6.311

10 - Volkswagen Saveiro | 6.076

11 - Fiat Mobi | 5.657

12 - Chevrolet Onix Plus | 5.412

13 - Volkswagen Nivus | 5.293

14 - Fiat Cronos | 5.255

15 - Hyundai Creta | 5.043

16 - Jeep Compass | 4.979

17 - Jeep Renegade | 4.593

18 - Fiat Toro | 4.586

19 - Honda HR-V | 4.475

20 - Nissan Kicks | 4.310

21 - Renault Kardian | 4.287

22 - Fiat Fastback | 4.023

23 - Toyota Corolla Cross | 4.008

24 - Toyota Hilux | 3.828

25 - Caoa Chery Tiggo 7 | 3.392

26 - Ford Ranger | 3.318

27 - Toyota Corolla | 3.252

28 - Fiat Pulse | 3.188

29 - Chevrolet Spin | 2.869

30 - Volkswagen Virtus | 2.764

31 - Chevrolet S10 | 2.747

32 - BYD Dolphin Mini | 2.294

33 - Toyota Yaris | 2.088

34 - BYD Song Pro | 2.084

35 - Chevrolet Montana | 2.082

36 - Toyota SW4 | 1.916

37 - Volkswagen Taos | 1.808

38 - Peugeot 2008 | 1.765

39 - Toyota Yaris Sedan | 1.730

40 - Ram Rampage | 1.716

41 - Citroën C3 | 1.713

42 - GWM Haval H6 | 1.696

43 - Honda City Hatch | 1.666

44 - Honda City Sedan | 1.642

45 - Renault Duster | 1.639

46 - Jeep Commander | 1.447

47 - BYD Song Plus | 1.173

48 - Renault Oroch | 1.090

49 - BYD King | 1.075

50 - Caoa Chery Tiggo 5X | 1.048