A Meia-Irmã Feia

Redação Exame
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 18h06.
Determinada a ofuscar sua bela meia-irmã, Elvira recorre a medidas extremas para conquistar o coração do príncipe.
Mubi, Prime Video (valor adicional), Apple TV (valor adicional).
14º lugar no ranking dos 50 melhores filmes do ano da Casual EXAME
13º lugar no ranking dos 50 melhores filmes do ano da Casual EXAME
16º lugar no ranking dos 50 melhores filmes do ano da Casual EXAME
12º lugar no ranking dos 50 melhores filmes do ano da Casual EXAME