A Meia-Irmã Feia

15º lugar no ranking dos 50 melhores filmes do ano da Casual EXAME

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 18h06.

Sinopse de A Meia-Irmã Feia

Determinada a ofuscar sua bela meia-irmã, Elvira recorre a medidas extremas para conquistar o coração do príncipe.

  • Direção: Emilie Blinchfeldt
  • País: Noruega
  • Elenco: Elenco local

Onde assistir A Meia-Irmã Feia?

Mubi, Prime Video (valor adicional), Apple TV (valor adicional).

