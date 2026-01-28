Esporte

Corinthians vence o Gotham FC e vai à final do Mundial de Clubes Feminino

Equipe brasileira decide o título no domingo, 1º, no Emirates Stadium, em Londres

Corinthians: equipe feminina avança para a final do Mundial de Clubes (Instagram @corinthians/Reprodução)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 11h28.

Última atualização em 28 de janeiro de 2026 às 11h33.

O Corinthians venceu o Gotham FC nesta quarta-feira, 28, por 1 a 0, e garantiu vaga na final do Mundial de Clubes Feminino.

O clube vai disputar o título no próximo domingo, 1º, às 15h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra.

A decisão será disputada no estádio do Arsenal e reunirá os vencedores das semifinais realizadas nesta quarta-feira, 28, no Gtech Community Stadium, em Brentford. O outro finalista sai do confronto entre Arsenal e ASFAR.

O Corinthians chegou ao Mundial Feminino após conquistar a Libertadores Feminina de 2025, resultado que garantiu ao clube mais uma participação em torneio internacional.

Brasileirão Feminino terá aumento na premiação da CBF e patrocinadores

Quando e onde será a final do Mundial?

A final do Mundial Feminino de Clubes está marcada para domingo, 1º, às 15h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.

Disputa do terceiro lugar

Antes da final, o torneio terá a decisão do terceiro lugar, programada para 11h45 (horário de Brasília), também no Emirates Stadium.

Copa Feminina no Brasil é 'prêmio contra anos de discriminação', diz Arthur Elias

Quem será o adversário do Corinthians?

O adversário do Corinthians na final será definido no duelo entre Arsenal e ASFAR também nesta qurta-feira, 28, às 15h, válido pela outra semifinal do Mundial Feminino de Clubes.

