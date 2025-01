Com China desacelerando, Volkswagen vendeu menos carros do que o esperado em 2024

A fabricante de automóveis Volkswagen vendeu pouco menos carros de sua marca principal VW Passenger Cars no ano de 2024 do que no ano anterior. As entregas mundiais caíram 1,4%, para cerca de 4,8 milhões de veículos, conforme informou a empresa sediada em Wolfsburg.

As vendas diminuíram especialmente na China, o mercado mais importante da VW. O negócio de carros elétricos também está enfraquecendo.

“2024 foi um ano difícil em todo o mundo, com uma economia fraca, desafios políticos e forte concorrência – especialmente na China”, disse o chefe de vendas Martin Sander.

Quase 2,2 milhões de veículos da marca VW foram entregues lá, 8,3% menos que no ano anterior. Na Europa, as vendas caíram 1,7%, para 1,25 milhões de veículos. “Mesmo assim, estamos começando o novo ano com otimismo”, acrescentou Sander.

A marca VW conseguiu crescer na América do Norte (mais 18%) e na América do Sul (mais 21%). O modelo mais vendido foi mais uma vez o SUV Tiguan, seguido pelo T-Roc. No geral, quase todo segundo carro novo da VW (47%) era um SUV. Em comparação com 2023, a participação no total das vendas aumentou mais 1,4 ponto percentual, segundo a VW.

No entanto, houve um declínio nos carros elétricos. 383.000 modelos elétricos da família ID foram entregues em todo o mundo no ano passado. Segundo informações anteriores, em 2023 ainda eram cerca de 394 mil. No total, foram vendidos cerca de 1,35 milhões de modelos ID desde que a família ID iniciou a produção no final de 2019.

Pouco antes do Natal, a empresa e o sindicato chegaram a acordo sobre um programa de reestruturação para a marca principal em dificuldades, que prevê a redução de 35.000 empregos na Alemanha até 2030. A redução deverá ocorrer sem quaisquer despedimentos por razões operacionais. Nas fábricas alemãs, que até agora só foram subutilizadas, a capacidade técnica nas instalações alemãs deverá ser reduzida em mais de 700.000 veículos.