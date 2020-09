Capazes de farejar Covid, cães vão permitir a normalidade nos aeroportos?

Vários aeroportos têm implementado projetos de testes rápidos de coronavírus em parceria com companhias aéreas para impulsionar tecnologias ainda em desenvolvimento como forma de estimular as viagens aéreas internacionais.

Os testes, que podem ser realizados em 30 minutos, são vistos como a maior esperança para que o setor de aviação supere novas restrições de viagens, que provocaram uma parada busca após a modesta recuperação no verão. Outras iniciativas incluem um experimento da Finlândia com cães que podem farejar o coronavírus.

O aeroporto Fiumicino, em Roma, foi o primeiro a introduzir a triagem rápida em 16 de setembro, que será seguida no próximo mês em voos da United Airlines de São Francisco para o Havaí, enquanto o Heathrow de Londres, o aeroporto mais movimentado da Europa, testou três tecnologias rivais. A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, na sigla em inglês) apoia os controles obrigatórios para destravar os voos antes da chegada de uma vacina contra a Covid. E a Deutsche Lufthansa quer usar testes para reabrir o mercado transatlântico.

A indústria de aviação adota uma abordagem “faça você mesmo”, depois que iniciativas anteriores para reunir autoridades globais em torno de um plano fracassaram. A recente onda de casos de vírus desencadeou um conjunto aleatório de novas restrições, afetando a recuperação do tráfego aéreo. Agora, companhias aéreas trabalham para iniciar testes antes dos voos em vários mercados na expectativa de que outros locais sigam os passos.

“Os testes estão prontos, provavelmente os governos estão prontos para ouvir, e sabemos que os passageiros estão prontos para serem testados”, disse o diretor-geral da IATA, Alexandre de Juniac, no Festival Mundial de Aviação na quinta-feira. “Precisamos que o sistema funcione e funcione rapidamente. Caso contrário, esta indústria não sobreviverá.”A United disse na quinta-feira que vai lançar um programa piloto na rota do Havaí a partir de 15 de outubro e que trabalha com autoridades do estado para garantir que passageiros com teste negativo possam ser isentos da exigência de quarentena de 14 dias.

A Finlândia está recorrendo à ajuda de cães no aeroporto de Helsinque, que foram treinados para identificar pessoas com o vírus em apenas 10 segundos. O serviço é voluntário e direcionado a passageiros que chegam.

Shai Weiss, CEO da Virgin Atlantic Airways, disse em entrevista que testes rápidos oferecem esperança de um renascimento de curto prazo para aéreas de longa distância como sua empresa. “Testar é a única maneira de fazer a aviação se mexer e permitir que a economia decole”, disse

Com a colaboração de Tim Loh e Justin Bachman.