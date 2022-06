Campeã de Roland Garros, Swiatek tem reação inusitada e viraliza

Atual número um do ranking mundial da WTA, a polonesa Iga Swiatek venceu a americana Cori Gauff por 2 sets a 0 e se sagrou campeã de Roland Garros. Com as parciais de 6/1 e 6/3, Swiatek chegou a 35ª vitória seguida e igualou Venus Williams com a maior sequência no tênis feminino no século.

Após a conquista do título, Swiatek foi comemorar com a plateia presente na arena e deu de cara com Robert Lewandowski, atual melhor jogador de futebol do mundo.

Compatriotas, os dois se encararam antes do abraço da comemoração. O exato momento em que Swiatek viu Lewandowski entre os torcedores foi fotografado e publicado pelo perfil da WTA nas redes sociais.

Eufóricos com o título, fãs da tenista celebraram o momento entre os poloneses.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.