Caio, Lumena, Karol Conká: quais BBBs mais ganharam e perderam seguidores

O Big Brother Brasil 2021 está revirando a internet brasileira desde que começou. Entre "canceladores" e "cancelados", o público do programa nunca assistiu a uma temporada em que tudo acontece (e muda) tão rápido, o que, obviamente, também reflete fora da autointitulada "casa mais vigiada do Brasil".

Aqui fora, o que mais mudou para os 'Brothers', embora eles não saibam, foram suas redes sociais. Se do dia para a noite, algum deles ganharam milhões de seguidores, houve também os que perderam milhares com a mesma rapidez.

À pedido da Casual EXAME, a consultoria de dados Decode preparou uma análise exclusiva que mostra o impacto da audiência desta edição do programa; os participantes que mais ganharam e que mais perderam seguidores no Instagram; os "Brothers" mais citados no Twitter e o sentimento do público sobre o reality, também no Twitter. Confira:

Impacto de audiência

Este ano, os acessos ao GloboPlay aumentaram 10% em relação a janeiro de 2020. Só no primeiro mês do ano, foram realizados 436 milhões de acessos no site da plataforma. Já na televisão, segundo o Ibope, durante a primeira semana de BBB, houve o alcance de 23,8 pontos de audiência, o maior desde o BBB14. A audiência equivale a aproximadamente 16,7 milhões de telespectadores (Ibope 25/01 – 31/01).

Quem mais ganhou seguidores? (Instagram 26/01 – 03/02)

Grupo pipoca:

Caio +1.945%; atualmente: 2,2 milhões; ganhou: 2,1 milhões Sarah +1.447%; atualmente: 1,7 milhão; ganhou: 1,6 milhão Juliette +585%; atualmente: 3,2 milhões; ganhou: 2,2 milhões

Grupo camarote:

Lucas +250%; atualmente: 2,1 milhões; ganhou: 1,5 milhão Rodolffo +110%; atualmente: 2,9 milhões; ganhou: 1,5 milhão Carla Diaz +97%; atualmente: 4,4 milhões; ganhou: 2,2 milhões

Quem mais perdeu seguidores?

Karol Conká -24%; atualmente: 1,4 milhão; perdeu: 346 mil

-24%; atualmente: 1,4 milhão; Lumena -3% atualmente: 172 mil perdeu: 6 mil

Participantes mais citados no Twitter (28/01 – 04/02)

Karol Conka 4,2 milhões de tweets Juliette 2,1 milhões de tweets Lucas Penteado 2 milhões de tweets

Memória BBB20

Os participantes do BBB20 voltaram a aparecer nos trending topics.

Prior 329,8 mil tweets Thelma 154,8 mil tweets Manu 95 mil tweets

Sentimento do público (Twitter 27/01 a 04/02)

Com 20.736 tweets analisados, os dados mostram que alguns posicionamentos e participantes fizeram com que o sentimento negativo do público fosse 47%, contra 36% positivo. 17% dos comentários neutros foram internautas divulgando acontecimentos do programa.

Comentários negativos:

28% criticaram a postura de algum participante

28% preferem edições antigas

15% acharam que o clima da casa estava “pesado”

15% criticaram as intervenções externas do Big Boss

11% reclamaram de muitas brigas na edição

3% outros

Comentários positivos:

53% apoiaram os esporros do Big Boss para a casa

22% elogiaram as festas

17% elogiaram os participantes

8% outros