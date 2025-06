Os 18 restaurantes brasileiros com a melhor carta de vinhos segundo o principal guia do mundo

O reconhecimento internacional de restaurantes pela Wine Spectator é um dos maiores selos de qualidade no universo gastronômico, especialmente no que diz respeito às cartas de vinhos. Anualmente, a premiação Restaurant Awards da revista especializada em vinhos destaca os melhores estabelecimentos ao redor do mundo, levando em consideração a variedade, qualidade e a profundidade das seleções de vinhos oferecidas.

Em sua edição de 2025, mais de 3.800 restaurantes de 80 países foram reconhecidos, com 18 estabelecimentos brasileiros figurando entre os premiados. A Wine Spectator oferece três categorias principais para premiar os restaurantes com as melhores cartas de vinhos: o Prêmio de Excelência, o Prêmio Best of Excellence e o Grande Prêmio.

O primeiro, concedido a 2.010 restaurantes, é dado àqueles que apresentam uma seleção criteriosa de pelo menos 90 vinhos, com uma combinação de alta qualidade, preço e harmonia com o menu. O Best of Excellence, com 1.704 vencedores, é atribuído às cartas que oferecem uma variedade ainda mais abrangente de vinhos, incluindo safras e produtores de renome. Já o Grande Prêmio, o mais prestigiado de todos, é dado a apenas 97 restaurantes ao redor do mundo, com cartas que apresentam 1.000 ou mais vinhos e um nível excepcional de serviço.

Os restaurantes do Brasil com a melhor carta de vinhos

Prêmio Best of Excellence

Giuseppe Grill Leblon (Rio de Janeiro) - entra na lista em 2025

IVV Swinebar (Brasília)

Primrose (Gramado, dentro do Castelo Saint Andrews) - entra na lista em 2025

TUJU (São Paulo)

Prêmio Excellence

Fogo de Chão (5 unidades em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, 1 em Brasília)

NB Steak (São Paulo)

Barbacoa Churrascaria (São Paulo)

Maremonti (São Paulo)

Le Jardin – Rosewood São Paulo (São Paulo)

1929 Trattoria Moderna (Goiânia) - entra na lista em 2025

Íz Restaurante (Goiânia) - entra na lista em 2025 (restaurante está fechado para reforma)

Para os apreciadores de vinho, ser premiado pela Wine Spectator é o reconhecimento de que o restaurante não apenas tem uma carta de vinhos extensa, mas também que ela é uma parte integrante da experiência gastronômica, com a equipe preparada para fornecer informações detalhadas e orientações para todos os gostos.