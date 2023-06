Entenda como o café potencializa o desempenho esportivo durante o inverno

Presente no dia a dia dos brasileiros, o café é amplamente consumido em território nacional. Além do sabor e aroma característicos, a bebida é uma excelente aliada à prática de atividades físicas. Durante as baixas temperaturas do inverno, período do ano em que a preguiça costuma falar mais alto, o alimento é uma deliciosa fonte de energia e aliada para os exercícios.

Com a proximidade da temporada, é comum as vendas de café aumentarem em cerca de 30%, conforme dados da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), sinalizando a vontade do consumidor em se manter quente e com energia.

Melhora o desempenho esportivo

De acordo com informações da Associação, o café, que combina bastante com a época, dá energia, acelera o metabolismo e evita fadigas, o que potencializa o desempenho esportivo. Além disso, ele é rico em vitaminas, minerais e antioxidantes.

O poder da cafeína

Estudada por muitos e valorizada por tantos outros, a cafeína faz muito bem ao nosso organismo. Para o atleta, mesmo o amador, ela é ainda mais vantajosa, devido a sua capacidade, 5% maior, de estimular o rendimento dos exercícios, em comparação aos produtos descafeinados, mesmo que ingerida em pequenas doses. A cafeína também aumenta os níveis de adrenalina no sangue.

A substância é verdadeiramente poderosa, sendo o principal nutriente da alimentação capaz de dar o estímulo necessário para renovar o pique. Com rápida absorção, afinal, chega às células do corpo humano em 30 minutos após a ingestão, a cafeína é eficiente em aumentar o poder contrátil do músculo esquelético e/ou cardíaco. Uma xícara de 200 ml de café filtrado, contém cerca de 90 miligramas de cafeína.

Mesmo com os benefícios é sempre importante ter em mente o equilíbrio no consumo. A recomendação de ingestão é de, no máximo, 400 miligramas de cafeína por dia, uma média de três a cinco xícaras de café, a mesma recomendada pela European Food Safe Authority, agência que dá suporte a legislação alimentícia europeia.

Café é termogênico

Outra vantagem positiva do café é a sua característica termogênica. Isso significa que a bebida mantém um alto gasto energético por até três horas após o término da atividade física, e pode aumentar a taxa metabólica entre 3% e 11%.

Para aqueles que almejam a perda de peso, o café ajuda na queima de gordura em até 29%, dependendo do metabolismo do indivíduo. Esse fator se dá graças à sua habilidade em poupar a glicose do músculo, utilizando a gordura como fonte de energia ao invés do glicogênio estocado nos músculos.

Principais benefícios do café

Melhora a atenção e a concentração

Diminui a fadiga

Previne doenças neurodegenerativas

Acelera o metabolismo

Previne doenças

Fortalece o coração

Para as baixas temperaturas do inverno não desestimularem a prática de exercícios, a dica é beber uma xícara quentinha de café meia hora antes de qualquer atividade física, para se perceber a melhora no rendimento, de acordo com um estudo publicado no Journal of the International Society of Sports Nutrition, publicado em 2021.