​​BYD lança o Seagull para atrair jovens compradores de carros elétricos

A maior fabricante de veículos elétricos (NEV) da China, BYD, lançou seu novo modelo Seagull na quarta-feira. A montadora com sede em Shenzhen, província de Guangdong, disse que o modelo tem como público-alvo jovens compradores urbanos de carros.

O Seagull, com duas opções de alcance de 305 km e 405 km, possui uma linguagem de design que se concentra em diversão e individualidade. Ele está disponível em quatro cores exteriores e três cores interiores.

Especificações

O modelo subcompacto é construído com base na plataforma e 3.0 da BYD e é equipado com baterias em forma de lâmina da BYD. Ele é compatível com carregamento rápido, o que permite que o modelo seja carregado de 30% a 80% em 30 minutos.

O Seagull possui uma distância entre eixos de 2.500 mm e espaço de bagagem de até 930 litros. Ele apresenta o sistema DiLink da BYD, uma tela rotativa de 10,1 polegadas e comando de voz.

O segmento de veículos elétricos subcompactos é muito competitivo na China, com modelos principalmente de marcas locais chinesas, incluindo Wuling e Neta. Estatísticas da Associação de Carros de Passageiros da China mostram que as vendas do segmento em março totalizaram 133 mil unidades no país, representando 29% das vendas totais de NEVs no mês.

