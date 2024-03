Bulgari inaugura instalação inspirada no anel B.zero1

Desde a sua fundação em Roma há 140 anos, a Bulgari apresenta códigos estéticos inovadores. Indo mais uma vez além do tradicional, a joalheria apresenta Bulgari Studio, uma plataforma focada em criatividade multidisciplinar, transcendendo diferentes campos de atuação, disciplinas e territórios imaginativos.

Neste palco de cocriação, intercâmbio e experimentação, o espírito de inovação da Bulgari encontra o talento de mentes criativas contemporâneas para evoluir e reinventar a narrativa de seus ícones mais emblemáticos, como o B.zero1: um anel que ao longo dos últimos 25 anos ofereceu um território ilimitado para a experimentação criativa.

Como parte do lançamento deste projeto, que ampliará seu potencial ao longo de 2024 com criadores de todo o mundo, a joalheria inaugurou uma instalação no edifício Lotte World Tower, no centro de Seul, e acessível ao público local e turistas até 31 de março.

A estrutura assinada pelo DJ e artista multidisciplinar Anyma oferece uma experiência imersiva de sons e imagens que o artista elaborou para fundir seu universo criativo com o do Bulgari B.zero1.

O icônico anel apresenta-se sob a forma de uma espiral potencialmente infinita. Nem horizontal nem vertical, o túnel interminável aponta para o futuro, onde tudo é possível para quem tem a coragem de olhar além.

A estrutura assinada pelo DJ e artista multidisciplinar Anyma (Bulgari/Divulgação)

Se unindo a um grupo seleto de talentos internacionais, Marina Ruy Barbosa e Pedro Scooby, estiveram em Seul, uma cidade que se tornou um centro criativo, para conhecer em primeira mão a instalação que celebra a estreia do Bulgari Studio.

Após esta inauguração na Coreia do Sul, ao longo do ano, outras coleções Bulgari irão inspirar mentes visionárias de todo o mundo. Inspirados pelo apelo universal e atemporal destes ícones Bulgari, artistas digitais, designers inovadores, artesãos, revolucionários e pioneiros exploram sua imaginação ilimitada através de formas novas e originais de expressão criativa.