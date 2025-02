Arte ítalo-brasileira: o novo momento da Bvlgari no Brasil

Logo na entrada da loja da Bvlgari no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, está uma obra de arte de mármore italiano que remete a uma ruína arqueológica. Mas a assinatura tem sotaque brasileiro. A peça batizada de Eternal Moments of an Endless Rebirth é de autoria da artista carioca Gabriella Garcia. É inspirada na campanha da marca Eternally Reborn e foi apresentada na reinauguração do ponto de venda, o primeiro da marca na América Latina, aberto em 2012.

Após mais de uma década desde a inauguração da loja, a maison de origem romana decidiu fazer uma reforma no espaço e incluir referências contemporâneas. Garcia mergulhou na herança romana da -Bvlgari para compor sua criação. “Fui a Roma para observar suas referências e trazer uma perspectiva contemporânea para o trabalho”, diz a artista, que ressignifica materiais históricos em sua prática artística.

O design da nova loja, com 189 metros quadrados, combina materiais preciosos, como quartzo verde-esmeralda e mármores coloridos que remetem aos padrões do Panteão em Roma. As referências à Itália também aparecem nas paredes caneladas, como se fossem colunas romanas. Já os balcões de travertino destacam ícones da marca, como as coleções Serpenti, B.zero1 e Divas’ Dream.

O espaço também traz elementos que reforçam a conexão com Roma, como o painel de mármore noir antigo na fachada, gravado com o logo da Bvlgari em letras romanas. No interior, a estrela Condotti de oito pontas sobre o mármore Botticino é peça presente em todas as lojas da maison. Outro destaque é o lustre em lembrança ao ícone -Serpenti, peça feita em vidro de Murano.

A Bvlgari planeja expandir a colaboração com artistas em suas lojas globalmente, incorporando projetos permanentes que dialoguem com as culturas locais. No final de 2024, a marca inaugurou o Bvlgari Studio, com uma instalação interativa desenvolvida em colaboração com o artista multimídia brasileiro Leandro Vigas. A obra de grande escala foi inspirada no Tubogas, uma técnica desenvolvida com tiras flexíveis que criam elos interligados sem nenhuma solda.

Primeira loja da Bvlgari no Brasil: elementos que reforçam a conexão com Roma (Gustavo Scatena/Imagem Paulista/Divulgação)

Em passagem pelo Brasil para a reinauguração do espaço, Elodie Thellier, presidente da Bvlgari para América Latina e Caribe, conversou com a EXAME Casual.

Qual é a importância das artes para a Bvlgari e como foi trabalhar com artistas brasileiros?

A arte sempre fez parte do DNA da Bvlgari e está relacionada ao nosso compromisso com responsabilidade social. Gostamos de estar conectados a artistas locais. Não é apenas um conceito global, mas queremos que os artistas locais possam interpretar a marca. Achamos que a forma de arte de Gabriella Garcia é a melhor interpretação de um renascimento. Demos a ela a tarefa de reinterpretar usando fragmentos da butique anterior, como mármores, para que ela pudesse criar algo que representasse esse renascimento. Sua arte é inspirada em elementos arqueológicos romanos, e o resultado é incrível, parece algo vindo de um museu da Bvlgari. Gabriella passou um tempo em Roma e se inspirou na forma como nossas criações são eternamente baseadas nos códigos e cores romanos. Ela visitou o hotel da -Bvlgari e viu como usamos o mármore em nossos espaços além da loja, o que foi muito enriquecedor. Roma é uma grande inspiração, com seus monumentos e museus a céu aberto.

O que a loja representa para a Bvlgari?

Este espaço foi a nossa primeira loja na América Latina. A renovação não é apenas para atualizar o conceito, mas também para evoluir. O espaço está mais aberto e convidativo, recriando Roma, com áreas para experiências VIP e hospitalidade italiana, algo que não era possível na loja anterior. Não foi só uma reformulação estética, mas uma forma de oferecer a melhor experiência ao cliente. Trata-se do renascimento da nossa loja.

Quais são os planos da Bvlgari para se aproximar dos clientes brasileiros?

Estamos investindo muito no Brasil. Apesar de termos apenas duas lojas por aqui, isso é apenas o começo. O mercado brasileiro é grande e temos um e-commerce para atender clientes remotamente. Nosso foco agora é crescer na alta joalheria. A conexão dos clientes brasileiros com a marca é muito forte, com grande engajamento. Após a pandemia, conseguimos reter os clientes que passaram a comprar localmente, mesmo depois do retorno das viagens. Eles valorizam o atendimento personalizado, com alguém que fala sua língua e entende sua cultura. Hoje, é possível encontrar aqui os mesmos itens no dia do lançamento global.