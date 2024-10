The Macallan abre a primeira boutique pop-up em São Paulo

Na Escócia, os single malt são motivo de orgulho pela complexidade em seu artesanato. Dentre os diversos rótulos disponíveis no mercado, a centenária The Macallan deseja expandir seu reconhecimento no Brasil. No ano passado, a marca inaugurou uma casa com experiências, e agora para comemorar os 200 anos de existência, abre a primeira boutique pop-up em São Paulo, no Shopping JK Iguatemi.

No espaço, que estará aberto até o final de dezembro, serão apresentados os lançamentos mais importantes do ano, como o The Macallan TIME: SPACE Mastery, um single malt exclusivo que simboliza 200 anos de história da marca, maturado em 14 tipos diferentes de barris de carvalho, além das gamas M Collection, Double Cask e Sherry Oak.

Em conversa com Casual EXAME, Tiago Serrano, Country Manager da The Macallan comenta sobre os projetos da destilaria escocesa no Brasil.

Quais elementos do design da pop-up store foram inspirados na destilaria escocesa e como eles reforçam a identidade da marca?

A pop-up boutique foi cuidadosamente projetada para refletir a essência da nossa destilaria na Escócia. O design minimalista incorpora elementos-chave, como o uso da madeira e formas curvas, que remetem às paisagens ao redor da destilaria. Além disso, a decoração inspirada na cevada reforça nossa herança e o profundo vínculo com o processo de maestria na produção de uísque.

Como a marca pretende usar a boutique pop-up para fortalecer o relacionamento com os consumidores e gerar novas oportunidades de interação?

A pop-up boutique oferece uma oportunidade única de interação direta com os consumidores, permitindo que descubram edições limitadas como o TIME: SPACE Mastery, além de outras expressões exclusivas. Estar em um local como o Shopping Iguatemi JK nos coloca ainda mais próximos do nosso público-alvo. Acreditamos que esse ambiente será convidativo tanto para os entusiastas que já conhecem a marca quanto para aqueles curiosos sobre o universo do single malt, possibilitando que novos consumidores se juntem à nossa jornada.

Quais são as expectativas da marca em termos de vendas e engajamento do público?

Nossas expectativas são muito positivas, especialmente porque o Brasil é um mercado estratégico para a The Macallan. Embora não possamos divulgar números específicos de vendas, vale destacar que no país a marca detém 56% de participação de mercado na categoria de Single Malt. Estamos confiantes de que o público vai se engajar, já que essa é uma experiência inédita no Brasil, o que certamente despertará curiosidade e entusiasmo dos consumidores.

Além disso, estamos falando de um momento extremamente estratégico para o segmento, que são as celebrações de final de ano, como Natal e Ano Novo. Sabemos que os brasileiros têm o costume de fazer suas compras de fim de ano em shoppings, e estamos entusiasmados com a oportunidade de ter nossa pop-up no JK Iguatemi neste período. Esperamos ver muitos presentes da The Macallan sendo embrulhados para essas ocasiões especiais.

Como serão as degustações privadas no espaço?

As degustações privadas serão realizadas em um espaço exclusivo dentro da pop-up store, projetado para oferecer uma experiência personalizada. O ambiente conta com um bar e uma área dedicada para networking, tornando-se uma excelente oportunidade para receber clientes, parceiros e até realizar degustações colaborativas com outras marcas de luxo e seus clientes mais especiais. Esse formato proporciona um cenário ideal para fortalecer conexões e promover interações únicas.

Quais são os próximos passos da The Macallan no Brasil em termos de expansão de pontos de contato e experiências com os consumidores?

Em 2023, com a realização da House Of The Macallan, um evento imersivo de três dias em São Paulo, confirmamos a importância de oferecer esse tipo de experiência ao público, ampliando nossos pontos de contato. O sucesso do evento foi evidente, não apenas pelo engajamento dos participantes, mas também pelos números expressivos que alcançamos. A pop-up boutique é o próximo capítulo dessa história, estabelecendo-se em São Paulo, que é nosso principal mercado no Brasil, enquanto já estamos de olho em outros pontos estratégicos no país.