Balenciaga nomeia Pierpaolo Piccioli, ex-Valentino, como novo diretor criativo

A troca na direção das marcas de moda conta continua. Desta vez, foi anunciado o destino do estilista italiano Pierpaolo Piccioli como o novo diretor criativo da Balenciaga. Após 25 anos na Valentino, sendo oito como diretor criativo, Piccioli apresentará sua primeira coleção para a marca espanhola em outubro durante a Semana de Moda de Paris.

Ele sucede Demna Gvsalia, estilista georgiano que trouxe uma estética distópica para a Balenciaga, com tênis robustos, moletons com ombros caídos e até peças polêmicas como sapatos "destruídos". Em março passado, a Kering, controladora da Balenciaga nomeou Demna como novo diretor artístico da Gucci, com a tarefa de revitalizar a casa italiana.

Em abril, a Kering reportou vendas fracas no primeiro trimestre, prejudicadas por uma queda de 25% nas vendas da Gucci. O primeiro trimestre de vendas da Kering foi marcado por uma queda de 14% e uma redução de 25% na Gucci.

Já a estratégia da Balenciaga é trazer de volta a alta costura com rostos como Nicole Kidman, Michelle Yeoh e Isabelle Huppert vestindo peças da marca. Além disso, a marca se voltou para os acessórios como peças desejo, como as bolsas Le Cagole, Rodeo e Bel Air.

Em um breve comunicado, a Kering disse que Piccioli “trará sua visão criativa única e vasta experiência para a Balenciaga, construindo sobre os pontos fortes e sucesso alcançados pela marca na última década sob a direção criativa de Demna, em continuidade com o legado de Cristóbal Balenciaga e da histórica casa parisiense.”

Comentando sobre a nomeação, Francesca Bellettini, vice-presidente executiva da Kering responsável pelo desenvolvimento de marcas, chamou Piccioli de “um dos estilistas mais talentosos e celebrados de hoje.”

“Sua maestria em alta costura, sua voz criativa e sua paixão pelo savoir-faire o tornaram a escolha ideal para a casa,” disse, agradecendo também a Demna pela “visão ousada e distinta que trouxe para a Balenciaga nos últimos 10 anos, moldando a identidade da casa na era contemporânea.”

Gianfranco Gianangeli, que é CEO da marca desde janeiro passado, disse estar “animado para começar essa nova era na Balenciaga com Pierpaolo. Sua visão criativa vai prosperar, e ele interpretará perfeitamente o legado de Cristóbal Balenciaga, construindo sobre a criatividade ousada, o rico patrimônio e a forte cultura da casa. Com a expertise de nossas equipes e a energia criativa dinâmica que historicamente move a Balenciaga, aguardo ansioso pelo que construiremos juntos. Estou convencida de que Pierpaolo e Gianfranco conduzirão a Balenciaga perfeitamente por este importante novo capítulo de sua história notável.”

A Kering não divulga as receitas da Balenciaga separadamente, agrupando-a com “outras casas”, incluindo McQueen, Pomellato e Brioni. As receitas deste grupo caiu 11% no primeiro trimestre de 2025.

Com mais de 271 lojas pelo mundo, a Balenciaga está preparando fragrâncias para serem lançadas ainda neste ano.