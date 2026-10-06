Bets deixam de funcionar e R$ 1,3 bilhão ainda será devolvido aos apostadores

RESUMO ＋ As plataformas de apostas online, as bets, deixaram de funcionar nesta terça-feira, 6 de outubro, conforme o cronograma do governo federal. Segundo o Planalto, R$ 1,325 bilhão ainda deve ser devolvido a cerca de 26,5 milhões de apostadores. Os bancos farão os pagamentos de 9 a 14 de outubro; depois, a Caixa ficará responsável pelas restituições com impedimentos.

As plataformas de apostas online, as bets, deixaram de funcionar nesta terça-feira, 6, conforme o cronograma definido pelo governo federal. Segundo o Ministério da Fazenda, ainda há R$ 1,325 bilhão em saldos a serem devolvidos a 26,5 milhões de apostadores.

O prazo para a retirada voluntária dos recursos terminou às 23h59 de segunda-feira, 5. Agora, as empresas têm até quarta-feira, 7, para informar às instituições financeiras os valores que restaram nas contas, vinculados ao CPF de cada apostador, além dos dados bancários usados nos depósitos.

A devolução será feita pelos bancos entre sexta-feira, 9, e a próxima quarta-feira, 14. A partir dessa data, os valores que não puderem ser restituídos serão transferidos para a Caixa, que ficará responsável pelo pagamento.

Segundo a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, 86,2 milhões de contas ainda têm saldos entre R$ 0,01 e R$ 0,99. Juntas, elas concentram R$ 15,5 milhões. O número de contas é superior ao de apostadores porque uma mesma pessoa pode manter cadastros em diferentes plataformas.

Entre as 188 empresas que tinham autorização para operar até segunda-feira, apenas uma continuava disponível nesta terça. O bloqueio já foi solicitado, segundo o governo.

As contas com valores elevados também serão alvo de investigação para verificar a origem dos recursos, incluindo possíveis indícios de lavagem de dinheiro e vínculos com organizações criminosas.

Veja o cronograma:

5 de outubro: encerramento do prazo para retirada voluntária dos valores nas plataformas.

6 de outubro: sites e aplicativos de apostas devem ficar indisponíveis.

Até 7 de outubro: empresas encaminham aos bancos os saldos por CPF e a conta bancária utilizada para os depósitos.

De 9 a 14 de outubro: instituições financeiras realizam a devolução aos apostadores.

A partir de 14 de outubro: valores cuja restituição tenha encontrado impedimento são transferidos à Caixa, responsável pela devolução.