Bets deixam de funcionar e R$ 1,3 bilhão ainda será devolvido aos apostadores

Sports betting, soccer betting, gambling, bookmaker (krisanapong detraphiphat/Getty Images)
Repórter
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 19h21.
As plataformas de apostas online, as bets, deixaram de funcionar nesta terça-feira, 6 de outubro, conforme o cronograma do governo federal. Segundo o Planalto, R$ 1,325 bilhão ainda deve ser devolvido a cerca de 26,5 milhões de apostadores. Os bancos farão os pagamentos de 9 a 14 de outubro; depois, a Caixa ficará responsável pelas restituições com impedimentos.
As plataformas de apostas online, as bets, deixaram de funcionar nesta terça-feira, 6, conforme o cronograma definido pelo governo federal. Segundo o Ministério da Fazenda, ainda há R$ 1,325 bilhão em saldos a serem devolvidos a 26,5 milhões de apostadores.
O prazo para a retirada voluntária dos recursos terminou às 23h59 de segunda-feira, 5. Agora, as empresas têm até quarta-feira, 7, para informar às instituições financeiras os valores que restaram nas contas, vinculados ao CPF de cada apostador, além dos dados bancários usados nos depósitos.
A devolução será feita pelos bancos entre sexta-feira, 9, e a próxima quarta-feira, 14. A partir dessa data, os valores que não puderem ser restituídos serão transferidos para a Caixa, que ficará responsável pelo pagamento.
Segundo a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, 86,2 milhões de contas ainda têm saldos entre R$ 0,01 e R$ 0,99. Juntas, elas concentram R$ 15,5 milhões. O número de contas é superior ao de apostadores porque uma mesma pessoa pode manter cadastros em diferentes plataformas.
Entre as 188 empresas que tinham autorização para operar até segunda-feira, apenas uma continuava disponível nesta terça. O bloqueio já foi solicitado, segundo o governo.
As contas com valores elevados também serão alvo de investigação para verificar a origem dos recursos, incluindo possíveis indícios de lavagem de dinheiro e vínculos com organizações criminosas.
Os sites e aplicativos de apostas deixaram de funcionar nesta terça-feira, 6 de outubro, conforme o cronograma definido pelo governo federal. Entre as 188 empresas autorizadas a operar até segunda-feira, 5, apenas uma continuava disponível na terça-feira, e o governo solicitou seu bloqueio.
Segundo o Planalto, ainda há R$ 1,325 bilhão em saldos a serem devolvidos a cerca de 26,5 milhões de apostadores.
Os bancos farão a devolução entre sexta-feira, 9 de outubro, e quarta-feira, 14 de outubro. As empresas têm até quarta-feira, 7, para informar às instituições financeiras os saldos vinculados a cada CPF e os dados bancários usados nos depósitos.
Os valores que não puderem ser restituídos até 14 de outubro serão transferidos para a Caixa. A partir dessa data, a instituição ficará responsável pelo pagamento aos apostadores.
Segundo a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, 86,2 milhões de contas ainda têm saldos entre R$ 0,01 e R$ 0,99, que somam R$ 15,5 milhões. O total de contas supera o número de apostadores porque uma pessoa pode ter cadastro em diferentes plataformas.
Sim. As contas com valores elevados serão investigadas para verificar a origem dos recursos e identificar possíveis indícios de lavagem de dinheiro ou vínculos com organizações criminosas.