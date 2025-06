Lacoste celebra Roland-Garros 2025 com novos designs e embaixadores como Djokovic e Dimitrov

A moda sempre andou próxima ao tênis. A maior referência é René Lacoste, tenista e fundador de uma das marcas de roupas mais conhecidas no universo esportivo, que inventou a camisa polo de manga curta nos anos 1930 para uso durante a prática. Para o início de Roland-Garros 2025, a Lacoste apresenta sua nova coleção em colaboração com o torneio.

Os embaixadores da marca — Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Grigor Dimitrov, Arthur Fils e Ugo Humbert — entram em quadra com peças adornadas com grafismos que remetem às cores tradicionais do torneio e por um visual gráfico que simula o efeito do curso de uma bolas.

Grigor Dimitrov: um dos embaixadores da Lacoste (Lacoste/Divulgação)

A tenista Chloé Paquet, anunciada recentemente como a mais nova atleta patrocinada pela empresa, vestirá os clássicos plissados da Lacoste durante os jogos de Roland-Garros. A coleção conta com peças técnicas e saias formando conjunto com blusas sem mangas.

Fora das quadras, o design da coleção lifestyle presta homenagem aos pôsteres do torneio com uma ilustração da quadra Philippe Chatrier.

Os oficiais do torneio, juízes, árbitros e boleiros também estarão vestidos com Lacoste.