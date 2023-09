Três pizzarias paulistanas estão entre as 100 melhores do mundo; conheça

São Paulo é a segunda cidade no mundo onde mais se consome pizza, atrás apenas de Nova York. De acordo com a associação de Pizzarias Unidas do Brasil, o estado paulista consome aproximadamente 500 mil pizzas por dia, a metade do que é produzido no País inteiro. E esse reconhecimento veio, mais uma vez, com três pizzarias paulistanas que figuraram a lista do 50 Top Pizza, seleção mundial que acontece anualmente em Napoli, na Itália.

Neste ano, estiveram no ranking a QT Pizza Bar, no 51º lugar, A Pizza da Mooca em 85º e a Leggera Pizza Napoletana, em 100º.

Localizada no bairro de Cerqueira César, a QT Pizza Bar saltou da 99ª posição para a 51ª posição do concurso.

A posição conquistada na premiação, que acontece anualmente, classificou também a QT Pizza Bar como a melhor pizzaria artesanal no Brasil. “Desde que recebemos o prêmio no ano passado, temos nos dedicado muito a melhorar, investimos muito tempo, muita dedicação e muita força de vontade, sempre estudando, sempre tentando melhorar a qualidade das nossas massas, do nosso serviço, da experiência que oferecemos ao cliente. Essa escalada de 48 posições em um ano é fruto disso, desse empenho. Ter nosso esforço reconhecido dessa maneira é muito gratificante”, diz Matheus Ramos, fundador da QT Pizza Bar.

Inaugurada às vésperas da pandemia, saem do forno pizzas de tamanho único, feitas ao estilo napolitano, com massa de fermentação natural por 48 horas.

No cardápio fixo são quinze sabores, com destaque para a carbonara (R$ 60), coberta de muçarela fior di latte, queijo parmesão, ovo de gema mole e guanciale. Outra criação é a pizza com pesto de rúcula, tomates assados, queijo de cabra e rúcula selvagem (R$ 65).

Já Fellipe Zanuto, proprietário da A Pizza da Mooca, comemora a representação do Brasil no evento. “Quando começamos A Pizza da Mooca, há 12 anos, nosso único pensamento era fazer uma pizza boa para a Mooca. Estar aqui, representando o bairro mais italiano de São Paulo, é muito emocionante. Isso nos dá mais energia para continuar com mais qualidade, mais ideias e continuar representando o Brasil no 50 Top Pizza”, diz.

O primeiro lugar do concurso ficou dividido entre a pizzaria 10 Diego Vitagliano, de Nápoles que recebeu o elogio de ser “leve e equilibrada” e a I Masanielli, também da Itália, mas da cidade Caserta, que tem uma pizza preparada em três formas: no vapor, assada e frita.

As 10 melhores pizzas do mundo

10 Diego Vitagliano Pizzeria (Nápoles, Itália) e I Masanielli Francesco Martucci (Caserta, Itália) Una Pizza Napoletana (Nova York, Estados Unidos) Sartoria Panatieri (Barcelona, Espanha) The Pizza Bar on 38th (Tóquio, Japão) I Tigli (San Bonifacio, Itália) Seu Pizza Illuminati (Roma, Itália) 50 Kalò (Nápoles, Itália) Bottega (Pequim, China) 180g Pizzeria Romana (Roma, Itália) I Masanielli Sasà Martucci (Caserta, Itália)

Serviço: A Pizza da Mooca. R. da Mooca, 1747, Mooca. 3571-1221. 18h/23h (fecha seg.). QT Pizza Bar. Al. Min. Rocha Azevedo, 1096, Cerqueira César. 3064-9220. 18h/23h (sáb. e dom., 17h/23h; fecha seg.). Leggera. R. Diana, 80, Perdizes. 3862-2581. 18h/23h (fecha seg. e ter.).