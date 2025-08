BOSS Watches celebra o Dia dos Pais com brunch e talk inspirador em SP

Na manhã de terça-feira, 5, a marca BOSS Watches, distribuída no Brasil pelo Grupo Movado junto com a Vivara, celebrou o Dia dos Pais com um evento exclusivo na Casa Dupac, em São Paulo. A ação foi realizada em parceria com a joalheria e reuniu cerca de 60 convidados, entre influenciadores, imprensa e personalidades, para um brunch especial seguido de um talk inspirador com o conceito global da marca: Be Your Own BOSS.

O painel, mediado pelo jornalista Ivan Padilla, da EXAME, contou com a presença do ator Renato Góes, do empresário José Luiz Soares e da modelo e empresária Rejane Fradique, acompanhados por seus pais, que compartilharam insights sobre autonomia, construção de legado, a relação com a família e com o tempo.

A ambientação da Casa Dupac trouxe ainda mais personalidade ao evento. Em meio à decoração contemporânea e ao clima intimista, os convidados puderam conhecer os lançamentos da BOSS Watches e conversar com os embaixadores da marca em um ambiente descontraído.

Atemporal e para toda ocasião

A celebração também destacou a nova geração de relógios da linha BOSS Skytraveller, que combina a elegância da relojoaria clássica com o espírito destemido da aviação. Lançados há mais de uma década, os modelos unem engenharia precisa, design moderno e uma estética atemporal, características que fazem da marca uma referência no segmento de lifestyle masculino.

Ideais tanto para ocasiões casuais quanto formais, cada relógio se destaca por particularidades diferentes. Um dos modelos, por exemplo, chama a atenção pela combinação sofisticada de acabamentos em dual tone, com pulseira de cinco elos integrada e função cronógrafo — um verdadeiro statement no pulso de homens que valorizam estilo e precisão.

Outros trazem pulseiras em couro texturizado, além das versões com couro pespontado, que combinam com quem busca um toque de elegância sutil no dia a dia.

A linha Skytraveller ainda apresenta modelos com pulseira em malha de aço, e relógios com mostradores escuros e acabamento elevado, combinando aço inoxidável com banho dourado ou grafite, reforçando o compromisso da marca com a sofisticação contemporânea.

Além do design refinado, os relógios da BOSS Watches foram pensados para o homem moderno que deseja versatilidade: peças que transitam bem entre compromissos profissionais e momentos de lazer, sem abrir mão da identidade pessoal. Todos os modelos estão à venda na Vivara.