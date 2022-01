BMW diz superar Mercedes em corrida global de vendas de luxo

A BMW diz que ultrapassou a Mercedes-Benz nas vendas globais de carros premium no ano passado, a primeira vez que superou seu arquirrival alemão desde 2015.

“Orgulhosamente reivindicando a posição de número 1 no segmento automotivo premium global para a marca BMW em 2021”, escreveu o chefe de vendas da BMW Pieter Nota em post no LinkedIn na segunda-feira, creditando a vitória à linha de produtos da empresa e ao desempenho operacional.

A BMW ainda não detalhou os números de vendas do ano inteiro, mas as entregas têm estado à frente da marca Daimler durante grande parte deste ano. A montadora com sede em Munique foi menos afetada pela escassez global de semicondutores, que afetou as linhas de produção em todo o mundo.

Uma série de montadoras que sinalizaram que o pior da crise de chips terminaria após um terceiro trimestre difícil começaram a recuar quanto a essas expectativas. A Mercedes disse na segunda-feira que a oferta escassa dos componentes continuará a dominar a indústria durante a primeira metade do ano e pediu para que mais capacidade fosse adicionada globalmente.

A BMW divulgará seus números de vendas do ano todo em 12 de janeiro, de acordo com uma porta-voz. A montadora entregou 1,7 milhão de veículos da marca BMW durante os primeiros nove meses do ano, disse anteriormente, excedendo a Mercedes-Benz, da Daimler, em mais de 112.000 veículos.