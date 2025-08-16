Blend de café: como a mescla de grãos influencia no produto final

Blend de café: composição de sementes oriundas de espécies, variedades, regiões ou produtores diferentes (Montagem EXAME/Canva)
Você sabe o que é um blend de café? Em português, a palavra “blend” significa mistura ou combinação, ou seja, um blend nada mais é do que uma composição de sementes oriundas de espécies, variedades, regiões ou produtores diferentes. Ele é utilizado tanto por grandes marcas quanto por pequenos torradores, baristas e mestres de torra para combinar diferentes características sensoriais — como acidez, corpo, doçura, aroma e sabor, além de criar um perfil mais equilibrado ou especial.
De acordo com Giuliana Bastos, Consultora de Tendências de Mercado da ABIC, o blend é a mescla de grãos que irá compor um determinado resultado na xícara.
“Existe um ditado em italiano que diz que o segredo de um excelente café está na regra dos 3M’s: as mãos do barista, a moagem e a mescla, que podemos traduzir por aqui como blend, reconhecido mundialmente como um dos aspectos mais importantes da bebida”, detalha.
Ao misturar grãos de diferentes origens, os produtores podem destacar qualidades específicas, suavizar defeitos e adaptar o café ao gosto do consumidor final. Além do aspecto sensorial, o blend também é uma estratégia comercial. Misturar sementes de espécies ou custos distintos permite oferecer um item com preço mais acessível, sem abrir mão da qualidade e do padrão que será entregue ao consumidor.
A mescla é uma atividade comum em cafés industriais. No entanto, nas últimas décadas, ela também vem sendo explorada no segmento do estilo especial, onde os blends são usados para criar perfis exclusivos e consistentes, especialmente, em cafeterias ou marcas que prezam pela padronização do sabor ao longo do tempo.
Muitas empresas fazem misturas de arábica e canéforas com o objetivo de aumentar o corpo e a intensidade da bebida, além de reduzir custos — considerando que a produção da segunda variedade é mais barata, porém sem perder qualidade graças aos avanços da espécie nos últimos anos. Segundo Giuliana, o principal motivo pelo qual a prática de blends é adotada consiste em oferecer equilíbrio e consistência no resultado final da bebida.
“O café é um produto que pode apresentar características diferentes a cada safra. Além disso, cada colheita passa por processamentos distintos, o que resulta em um sabor final diverso um do outro, proporcionando mais ou menos acidez, doçura e amargor. A mescla ajuda a equilibrar essas peculiaridades para que se possa alcançar o padrão desejado”, explica.
E aí, gostou de conhecer mais sobre o mundo dos blends de café? Se você ficou interessado nas possibilidades de mistura dessa bebida, saiba que entre os dias 29 e 30 de agosto, acontecerá a Etapa Varginha do Campeonato Brasileiro Blends de Café, organizada pela ABIC. Mais informações podem ser acessadas por este link.
