Qual é o café preferido dos brasileiros amantes da bebida? Pesquisa revela resposta

Quais são os cafés preferidos dos brasileiros? A pesquisa "Coffee Lovers 2024", realizada pela consultoria São Paulo Coffee Hub e o maior grupo de compras coletivas de cafés especiais do país, o Diário de um Coffee Lover, em parceria com a Associação Brasileira das Indústria de Café (ABIC), apresenta as preferências geográficas dos amantes de café no Brasil.

Cafés mineiros são os favoritos

O levantamento, realizado com 646 pessoas que se autodenominam amantes da bebida e fazem parte do grupo Diário de um Coffee Lover, identificou os cafés mineiros como os favoritos na hora da compra.

Os produtos provenientes da região Sul de Minas foram os mais citados, com 20,6% das respostas, enquanto Mantiqueira de Minas apareceu em segundo lugar com 17,8%. Caparaó (15,4%), localizada na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, e Cerrado Mineiro (12,3%) aparecem, respectivamente, na terceira e quarta posição. Matas de Minas também está entre as origens mais citadas, com 6,2% das respostas.

Etiópia é a origem internacional mais apreciada

No âmbito internacional, a origem mais citada foi a Etiópia, com 44,1%. Em segundo lugar, aparece a Colômbia, com 22,4%. Os que não consomem a bebida importada representam 15,9%.

Hábitos dos coffee lovers

A pesquisa ainda revelou alguns hábitos de consumo. Ao serem questionados sobre consumir cafés quentes ou gelados, 76,2% escolheram a primeira opção, enquanto 1,3% ficaram com a segunda. Para 22,5%, as duas formas são bem-vindas.

O cantinho do café, utilizado para valorizar o grão e ressaltar a sua importância no cotidiano dessas pessoas, é presente nos lares de 80,2% dos entrevistados. Máquina de espresso (29,5%), objetos decorativos (17,2%), xícaras bacanas (16,4%) e porta-filtro de papel (5,2%) são alguns dos ítens utilizados.

Quando o assunto é armazenamento de café, 69,3% o fazem no próprio pacote, ao mesmo tempo em que 16,1% guardam a vácuo no congelador. Já 11,8% afirmam que a melhor forma de armazenamento é no pote fora da geladeira.

Blends ganham destaque entre os amantes de café

Outro importante destaque mostrado pela pesquisa é a aceitação dos blends. Os que os consideram muito bons são 68,7%. Enquanto 21,2% não conhecem muito, e 7,3% não consomem.

Certificação é importante para os consumidores

Os que amam a bebida são conscientes sobre a importância da certificação. Entre os entrevistados, 52,4% conhecem o selo ABIC, um indicativo do quanto eles estão atentos à qualidade e origem do café que compram. É a prova de como os selos são instrumentos importantes de validação.

