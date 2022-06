Bia Haddad perde na estreia de Wimbledon

A brasileira Bia Haddad não conseguiu encaixar o melhor de seu jogo e foi eliminada na estreia de Wimbledon. Ela foi derrotada pela eslovena Kaja Juvan, por 6/4, 4/6 e 6/2, em pouco mais de 2 horas de partida.

Cabeça de chave número 23, Bia entrou em quadra com o favoritismo de quem vinha fazendo excelente temporada na grama. Ela venceu dois torneios 250 da WTA (Nottingham e Birmingham), chegou a 12 vitórias seguidas e alcançou o 28º lugar no ranking mundial.

Porém, na partida desta segunda-feira, Bia teve dificuldades de colocar seu jogo em prática. O primeiro set foi parelho, mas Juvan conseguiu quebrar o serviço da brasileira no fim e só manteve a vantagem.

No segundo set, Bia voltou à quadra com mais agressividade, quebrou o saque da eslovena e venceu com autoridade.

Parecia que ela estava de volta ao jogo. No entanto, no início do set decisivo, Bia viu a eslovena abrir, com facilidade, 3 a 0 e não teve forças para se recuperar no jogo. Com uma segunda quebra no oitavo game, ela venceu por 6/2.

