Bertani, a joia do Vêneto, renova presença no Brasil com apoio da Casa Flora

Um vinho que leva uma década para atingir a maturidade. Uma vinícola com uma biblioteca de safras que remonta aos anos 1940. Um estilo que atravessa gerações sem abrir mão da elegância. Esses são alguns dos motivos que consolidaram a Bertani como uma das vinícolas mais prestigiadas da Itália e um ícone absoluto do Amarone, o grande vinho de Valpolicella.

Fundada em 1857 pelos irmãos Giovanni e Gaetano Bertani, a vinícola está localizada em Quinto di Valpantena, na região do Vêneto, no norte da Itália. Seu papel foi essencial na transformação do Amarone em um dos vinhos mais respeitados do mundo.

“A história da Bertani se confunde com a do Amarone. Foram pioneiros na criação desse estilo em uma região antes conhecida por vinhos doces. E fizeram isso com elegância, consistência e respeito à tradição”, explica Paulo Amalfi, gerente da categoria de vinhos da Casa Flora, responsável há mais de 20 anos pela distribuição da marca no Brasil.

Desde o início, a Bertani se destacou pelo compromisso com a qualidade e a longevidade. Gaetano Bertani estudou viticultura na França com o renomado Jules Guyot, adotando técnicas modernas de vinificação que moldaram o estilo refinado da vinícola.

Método tradicional e assinatura única

Hoje, os vinhos da casa mantêm essa identidade, combinando tradição e precisão técnica. O processo inclui o método appassimento, no qual as uvas secam antes da fermentação, além de uma fermentação lenta em tanques de cimento e envelhecimento prolongado em barris de carvalho esloveno. O resultado são vinhos encorpados, equilibrados e longevos.

Parceria com a Casa Flora fortalece presença no Brasil

Distribuidora oficial da marca no Brasil, a Casa Flora busca ampliar o alcance da Bertani no país. Além do prestigiado Amarone, o portfólio inclui o Bertani Secco Original Vintage Edition, conhecido como “Super Vêneto” por sua inspiração nos supertoscanos — que misturam uvas locais e variedades francesas. A vinícola também investe em opções mais leves e gastronômicas, como o Pinot Grigio Velante, pensado para harmonizar com o clima tropical.

“Desde que o Amarone começou a ser feito, a receita permaneceu a mesma. Isso demonstra uma consistência rara”, destaca Amalfi. “O vinho evolui com o tempo, mas seu estilo permanece intacto.”

Tradição e longevidade desde o século 19

A trajetória da Bertani combina tradição, inovação e reconhecimento internacional. No final do século 19, a vinícola já fornecia rótulos à corte italiana. Em 1950, lançou seu primeiro Amarone, consolidando-se como referência no estilo. Desde 2000, investe em práticas sustentáveis e tecnologia, sem deixar de lado sua identidade histórica.

Atualmente parte do grupo Angelini Wines & Estates, a Bertani mantém vinhedos nas principais sub-regiões do Vêneto, como Valpolicella Clássica, Valpantena e Soave. Sua biblioteca de safras preserva exemplares que datam da década de 1940, um testemunho da longevidade e consistência que moldaram sua reputação.