Distribuidoras da CPFL lideram ranking de satisfação da Aneel

A CPFL Santa Cruz e a RGE , distribuidoras de energia elétrica do Grupo CPFL Energia , foram eleitas as melhores de suas regiões no Prêmio Aneel de Satisfação do Consumidor 2024. A premiação é com base na percepção direta de clientes sobre a qualidade do fornecimento e serviços prestados por 103 concessionárias em todo o país. A CPFL Paulista, maior distribuidora do grupo, foi a única empresa de grande porte, com mais de 5 milhões de clientes, finalista na Região Sudeste.

A pesquisa, realizada anualmente pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), ouviu mais de 29 mil pessoas em cerca de 600 municípios entre julho e novembro de 2024. Os dados integram o Índice Aneel de Satisfação do Consumidor (Iasc), medido desde 2000.

Atendimento, confiança e qualidade impulsionam reconhecimento

O índice reflete a percepção dos consumidores sobre fatores como atendimento, qualidade do fornecimento e confiança na distribuidora. A CPFL Santa Cruz foi a mais bem avaliada no Sudeste entre as empresas com mais de 400 mil unidades consumidoras, atuando em 45 cidades de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Este foi o terceiro ano consecutivo como a melhor da Região Sudeste.

No Sul, a RGE — que atende a mais de 60% do estado do Rio Grande do Sul — ficou com a melhor colocação na mesma categoria pelo segundo ano consecutivo.

“Esse reconhecimento é valioso porque reflete a percepção dos consumidores sobre os serviços que oferecemos. O cliente está no centro da nossa cultura”, afirma Luis Henrique Ferreira Pinto, vice-presidente de Operações Reguladas da CPFL Energia.

Prêmio ANEEL de Satisfação do Consumidor 2024: CPFL Paulista foi a única empresa de grande porte, com mais de 5 milhões de clientes, finalista na região Sudeste. (CPFL Energia/Divulgação)

Investimentos para modernizar e expandir o fornecimento

O prêmio, realizado há mais de 20 anos, é considerado um dos principais termômetros da qualidade das distribuidoras no Brasil. A edição de 2024 foi realizada em um momento estratégico: a demanda por energia no país segue em expansão. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a carga do Sistema Interligado Nacional (SIN) deve crescer 3,6% em 2025, atingindo 82.493 MW médios.

Para acompanhar essa evolução, o Grupo CPFL Energia prevê investimentos de R$ 24,7 bilhões até 2029 no segmento de distribuição. O plano tem como foco a modernização da infraestrutura elétrica e a ampliação do atendimento nos 687 municípios em que atua.

Com 112 anos de atuação, a CPFL Energia é a maior distribuidora do país em volume de energia vendida, com mais de 13% de participação de mercado e 10,6 milhões de clientes atendidos. A empresa também atua nos segmentos de geração, transmissão, comercialização e serviços.

“Nosso compromisso é garantir um fornecimento seguro e confiável, investindo continuamente em inovação e soluções que melhorem a experiência do consumidor”, destaca o executivo.

Inovação, sustentabilidade e foco no cliente

Desde 2017, a CPFL Energia faz parte da chinesa State Grid, maior estatal de energia elétrica do mundo. A parceria ampliou a capacidade de investimento do grupo e fortaleceu sua atuação em inovação, tecnologia e sustentabilidade.

A companhia também intensifica os aportes em fontes renováveis — como solar, eólica e biomassa — por meio da CPFL Soluções. A estratégia tem o objetivo de oferecer soluções integradas para eficiência energética e descarbonização, contribuindo com os compromissos ambientais do Brasil.

Esses esforços, somados, fazem parte do propósito da CPFL de liderar uma matriz energética mais limpa e com foco no cliente.