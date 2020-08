Berçário a bordo e passagem barata: a nova cara da aviação executiva

Você provavelmente nunca imaginou a possibilidade de fretar um único assento de um avião particular, ainda mais com a possibilidade de colocar seu filho para dormir em um berçário montado no fundo da aeronave. Mas com a pandemia, e, no caso brasileiro, com uma nova regulamentação da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), isso pode ser possível.

No início do mês, a agência aprovou regras para que empresas de táxi-aéreo possam oferecer assentos individuais. Segundo a ANAC, a medida foi tomada para ajudar o setor de aviação executiva em meio à pandemia, uma vez que fretar um jatinho inteiro para um trecho como Rio-São Paulo, por exemplo, pode custar mais de 30 mil reais.

Com a nova regulamentação, ainda segundo a ANAC, “empresas de táxi-aéreo certificadas poderão ofertar bilhetes aéreos para até 15 voos por semana e em aeronaves com até 19 assentos. Essas operações – limitadas ao número de frequências semanais – ocorrem sob regime de autorização prévia e devem seguir todos os requisitos de segurança previstos”.

No aplicativo de locação de aeronaves Flapper, por exemplo, um assento individual em um avião de 9 lugares saindo de São Paulo com destino a Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, sai a partir de 500 reais cada trecho (ida ou volta). O mesmo bilhete em companhias aéreas convencionais fica em torno de 600 reais ida e volta.

Até agora, a venda de assentos individuais em voos fretados não era proibida, mas não havia regulamentação sobre o tema, deixando em reticência as companhias de táxi-aéreo. A expectativa, agora, é que esse tipo de locação aumente.

Um outro fator que deve ajudar a mudar a cara do setor é que antes da pandemia as viagens de negócios eram as maiores responsáveis por movimentar a aviação executiva, mas durante a retomada, a tendência é que as famílias se tornem protagonistas, alugando assentos individuais para viagens de lazer, por exemplo.

Nos Estados Unidos, a empresa de jatos particulares Fly Elite Jets já está se preparando para essa provável mudança de chave.

Para além das poltronas mais largas, uma nova aeronave desenvolvida a pedido da companhia conta com um berçário para crianças. O espaço, que fica nos fundos do jato, parte normalmente subutilizada, tem direito a piso e paredes almofadadas, brinquedos diversos e até uma cabana de pano.