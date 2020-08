A partir da próxima terça-feira, 1º de setembro, a batalha dos serviços de streaming ficará mais apimentada no Brasil. Com uma plataforma de vídeo própria que desembarca no país em novembro, a Disney vai remover do catálogo da Netflix todos os conteúdos dos estúdios Pixar e Marvel.

A mudança que já era esperada não deixa de ser um baque para a Netflix, com a saída de dezenas de títulos de grande apelo. Saem do catálogo clássicos como “Thor (2011)”; “Os Vingadores (2012)”; “Nemo (2003)”; “Os Incríveis (2004)” e “Toy Story (1995)”. Filmes e séries da Netflix Kids, como “Princesinha Sofia (2012)”, “Agente K.C. (2015)”, “A Guarda do Leão (2016)” e “Ducktales: os Caçadores de Aventura (1987)”, também desembarcam. Ficam na plataforma produções conjuntas entre Disney e Netflix, como “Jessica Jones (2015)” e “Demolidor (2015)”.

Os títulos da Disney que deixam a Netflix deverão ser incorporados ao catálogo do streaming Disney+, que chega no Brasil dia 17 de novembro. O serviço foi lançado nos Estados Unidos e Europa há um ano e já conta com mais de 60 milhões de assinantes. Por aqui, ainda não se sabe quanto custará a assinatura.

Além da Netflix, que só no Brasil tem 16 milhões de assinantes, o Disney+ terá outros concorrentes em ascensão por aqui, como é o caso da Amazon Prime Video e do HBO Go. De acordo com a consultoria Strategy Analytics, a pandemia impulsionou o mundo do streaming de forma geral. A previsão é um total de 949 milhões de assinantes até o fim do ano, 5% mais do que a estimativa calculada antes do novo coronavírus. Em 2019, eram 805 milhões. Com isso o faturamento do mercado, que alcançou 24 bilhões de dólares no ano passado, também tende a acelerar.

Confira o que sai da Netflix nos próximos dias:

01/09/2020

“As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa (2005)”

“As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian (2008)”

“Capitão América 2: O Soldado Invernal (2014)”

“Carros 1 e 2 (2006/2011)”

“Os Incríveis (2004)”

“Os Vingadores (2012)”

“Divertida Mente (2015)”

“Homem-Formiga (2015)”

“Procurando Nemo (2003)”

“Procurando Dory (2016)”

“Tá dando onda (2007)”

“Thor (2011)”

“Up — Altas Aventuras (2009)”

“A Proposta (2009)”

“Ajuste de Contas (2013)”

“Caça aos Gângsteres (2013)”

“Carol (2015)”

“Caminhe Comigo (2017)”

“Colega de Quarto (2011)”

“Crimes na Madrugada (2017)”

“Imortais (2011)”

“Jack e a Mecânica do Coração (2013)”

“Jackass 2 — O Filme (2006)”

“Mar em Fúria (2000)”

“Mountain (2017)”

“O Exterminador do Futuro: Gênesis (2015)”

“O Franco Atirador (2015)”

“Prenda-Me Se for Capaz (2002)”

“Proposta Indecente (1993)”

“Segurança Nacional (2003)”

“Soul Surfer — Coragem de Viver (2011)”

“Thelma (2017)”

“Um Homem de Sorte (2012)”

02/09/2020

“Os Novos Vingadores (2008)”

“Hunter x Hunter: A Última Missão (2013)”

03/09/2020

“Whitney: Can I Be Me (2016)”

05/09/2020

“Até o Fundo (2016)”

08/09/2020

“Versões de um Crime (2016)”

09/09/2020

“Transformers: O Último Cavaleiro (2017)”

15/09/2020

“Toy Story (1995)”

“Toy Story 2 (1999)”

“Toy Story 3 (2010)”

“As Patricinhas de Beverly Hills (1995)”

“Brooklyn (2015)”