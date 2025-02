BAFTA: 'Emilia Pérez' supera "Ainda Estou Aqui' e leva prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa

O longa francês "Emilia Pérez" venceu o prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa do Bafta, considerado o Oscar Britânico. A cerimônia de premiação aconteceu neste domingo, 16, no Royal Festival Hall, em Londres. Com o resultado, o filme brasileiro "Ainda Estou Aqui" ficou sem premiação no evento.

Os dois longas ainda concorriam com "Tudo Que Imaginamos Como Luz" (Índia), "Kneecap" (Irlanda) e "A Semente do Fruto Sagrado" (Alemanha).

A transmissão do evento acontece pela TNT e pelo streaming MAX a partir das 16h. A cerimônia é gravada e depois exibida.

Ao todo, o BAFTA conta com 25 categorias voltadas ao cinema britânico e internacional. A cerimônia deste ano será apresentada por David Tennant, mantendo a tradição de personalidades britânicas conduzindo o evento.

Onde assistir o Bafta 2025

O Bafta 2025 terá transmissão do canal pago TNT e do streaming Max.

Que horas será a premiação do Bafta 2025?

A premiação do Bafta 2025 será transmitida no Brasil neste domingo, 16, às 16h.

Veja vencedores do Bafta 2025

