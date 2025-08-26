Casual

Azul cria novas categorias do programa de fidelidade; a mais alta é só para convidados

O programa Azul Fidelidade, que está próximo de atingir 20 milhões de clientes cadastrados, inclui agora dois novos níveis para recompensar os viajantes com maior engajamento

Azul: programa de fidelidade tem novas categorias. (Shutterstock/Shutterstock)

Gilson Garrett Jr.
Repórter de Lifestyle

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 17h16.

Última atualização em 26 de agosto de 2025 às 17h21.

No mundo do luxo, algumas experiências são acessíveis apenas para poucos, e a Azul está apostando na valorização dos seus clientes mais fiéis com o lançamento de dois novos status no programa Azul Fidelidade: o nível Diamante Unique e o grupo exclusivo Azul One, sendo as mais altas do programa. Antes, a última categoria era a Diamante.

O programa Azul Fidelidade, que está próximo de atingir 20 milhões de clientes cadastrados, inclui agora esses novos níveis para recompensar os viajantes com maior engajamento. O nível Diamante Unique entrará em vigor a partir de 13 de janeiro de 2026 e será destinado aos clientes que completarem 26 trechos voados e acumularem 26 mil pontos qualificáveis ou que gastarem R$ 50 mil em passagens aéreas com a Azul durante o período de um ano.

Os benefícios exclusivos para esse novo patamar incluem quatro trechos de passagem cortesia para acompanhante, antecipação gratuita de voo no mesmo dia, 40% de desconto em upgrade de cabine em pontos, 15 vouchers de 50.000 pontos para resgates especiais, cadastro de até 15 beneficiários, acúmulo de 5 pontos por real gasto, além de pontos válidos por 10 anos.

Categoria apenas para convidados

Outra novidade é o Azul One, um grupo fechado cujo acesso será possível somente por convite anual, definido pela companhia com base no histórico de viagens, preferências por produtos premium e outros aspectos do relacionamento com a empresa. Clientes pertencentes a esse grupo terão benefícios exclusivos, atendimento diferenciado e experiências especiais.

Cristina Yoshida, diretora do Azul Fidelidade, diz que as novas categorias buscam oferecer experiências cada vez mais personalizadas para fortalecer o vínculo com aqueles que escolhem a Azul com frequência.

"Procuramos saber quais necessidades e preferências dos nossos clientes frequentes e estamos investindo em benefícios cada vez mais personalizados para fortalecer ainda mais os nossos laços com cada um deles", afirma.

As outras categorias continuam da mesma forma. O Diamante é para passageiros que acumulam 240.000 pontos por ano, e a Safira, 120.000 pontos. Há ainda os Clubes 1.000, 2.000 e 5.000.

