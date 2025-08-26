No mundo do luxo, algumas experiências são acessíveis apenas para poucos, e a Azul está apostando na valorização dos seus clientes mais fiéis com o lançamento de dois novos status no programa Azul Fidelidade: o nível Diamante Unique e o grupo exclusivo Azul One, sendo as mais altas do programa. Antes, a última categoria era a Diamante.

O programa Azul Fidelidade, que está próximo de atingir 20 milhões de clientes cadastrados, inclui agora esses novos níveis para recompensar os viajantes com maior engajamento. O nível Diamante Unique entrará em vigor a partir de 13 de janeiro de 2026 e será destinado aos clientes que completarem 26 trechos voados e acumularem 26 mil pontos qualificáveis ou que gastarem R$ 50 mil em passagens aéreas com a Azul durante o período de um ano.

Os benefícios exclusivos para esse novo patamar incluem quatro trechos de passagem cortesia para acompanhante, antecipação gratuita de voo no mesmo dia, 40% de desconto em upgrade de cabine em pontos, 15 vouchers de 50.000 pontos para resgates especiais, cadastro de até 15 beneficiários, acúmulo de 5 pontos por real gasto, além de pontos válidos por 10 anos.

Categoria apenas para convidados

Outra novidade é o Azul One, um grupo fechado cujo acesso será possível somente por convite anual, definido pela companhia com base no histórico de viagens, preferências por produtos premium e outros aspectos do relacionamento com a empresa. Clientes pertencentes a esse grupo terão benefícios exclusivos, atendimento diferenciado e experiências especiais.

Cristina Yoshida, diretora do Azul Fidelidade, diz que as novas categorias buscam oferecer experiências cada vez mais personalizadas para fortalecer o vínculo com aqueles que escolhem a Azul com frequência.

"Procuramos saber quais necessidades e preferências dos nossos clientes frequentes e estamos investindo em benefícios cada vez mais personalizados para fortalecer ainda mais os nossos laços com cada um deles", afirma.

As outras categorias continuam da mesma forma. O Diamante é para passageiros que acumulam 240.000 pontos por ano, e a Safira, 120.000 pontos. Há ainda os Clubes 1.000, 2.000 e 5.000.