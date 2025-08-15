Invest

CEO diz que Azul já tem dinheiro para sair da recuperação judicial

Segundo o executivo, no entanto, companhia busca recursos mais baratos; em maio, a Azul já havia informado que poderia sair da recuperação judicial nos EUA até o início de 2026

Azul: Em maio, a companhia já havia informado que poderia sair da recuperação judicial nos EUA até o início de 2026 (Luiz Souza/NurPhoto/Getty Images)

Letícia Furlan
Repórter de Mercados

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 11h49.

A Azul já conta com recursos para sair do processo de Chapter 11 — o equivalente a uma recuperação judicial no Brasil —, que teve início no final de maio. A companhia, no entanto, pode ir ao mercado buscar recursos mais atrativos, segundo afirmou o CEO John Rodgerson após a divulgação dos resultados trimestrais.

A aérea reportou lucro líquido de R$ 1,29 bilhão no segundo trimestre de 2025, ante prejuízo de R$ 3,56 no mesmo período do ano passado. Em maio, a Azul já havia informado que poderia sair da recuperação judicial nos EUA até o início de 2026.

Em termos ajustados, a companhia teve um prejuízo líquido de R$ 475,8 milhões no segundo trimestre, 29% menor do que as perdas ajustadas registrada no ano passado. Já a receita operacional da Azul chegou a R$ 4,94 bilhões no período, recorde para um segundo trimestre e aumento de 18,4% na comparação anual.

O desempenho operacional da Azul, medido pelo Ebitda ajustado, foi de R$ 1,14 bilhão no segundo trimestre, alta de 8,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Para o segundo trimestre, Alexandre Malfitani, diretor financeiro da Azul, disse esperar uma geração de caixa forte.

