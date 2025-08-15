CEO diz que Azul já tem dinheiro para sair da recuperação judicial

Azul: Em maio, a companhia já havia informado que poderia sair da recuperação judicial nos EUA até o início de 2026 (Luiz Souza/NurPhoto/Getty Images)
Repórter de Mercados
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 11h49.
A Azul já conta com recursos para sair do processo de Chapter 11 — o equivalente a uma recuperação judicial no Brasil —, que teve início no final de maio. A companhia, no entanto, pode ir ao mercado buscar recursos mais atrativos, segundo afirmou o CEO John Rodgerson após a divulgação dos resultados trimestrais.Como a Azul quer fazer uma recuperação judicial a jato
A aérea reportou lucro líquido de R$ 1,29 bilhão no segundo trimestre de 2025, ante prejuízo de R$ 3,56 no mesmo período do ano passado. Em maio, a Azul já havia informado que poderia sair da recuperação judicial nos EUA até o início de 2026.
Em termos ajustados, a companhia teve um prejuízo líquido de R$ 475,8 milhões no segundo trimestre, 29% menor do que as perdas ajustadas registrada no ano passado. Já a receita operacional da Azul chegou a R$ 4,94 bilhões no período, recorde para um segundo trimestre e aumento de 18,4% na comparação anual.
O desempenho operacional da Azul, medido pelo Ebitda ajustado, foi de R$ 1,14 bilhão no segundo trimestre, alta de 8,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Para o segundo trimestre, Alexandre Malfitani, diretor financeiro da Azul, disse esperar uma geração de caixa forte.
Malfitani afirmou que espera uma geração forte de caixa no segundo semestre, afirmando que “os resultados do segundo semestre são sempre melhores do que o resultado no primeiro”, citando uma estabilidade no preço do combustível e um fortalecimento do real.
Em maio, a empresa protocolou o pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, conhecido como Chapter 11. O processo busca melhorar a estrutura de capital, que ficou fragilizada desde a pandemia, e acabou agravada pela desvalorização cambial e problemas de suprimento na cadeia de aviação, gerando atraso na entrega de aeronaves.
O plano de reestruturação da companhia prevê um financiamento de US$ 1,6 bilhão e possibilidade de captar até US$ 950 milhões em novos aportes de capital durante o processo.
A empresa pretende eliminar US$ 2 bilhões em dívida até o final do Chapter 11, reduzindo a alavancagem financeira de 5,1 vezes para 3 vezes ao fim deste ano e 2,2 vezes em 2026.
O Chapter 11 é uma ferramenta jurídica da lei de falências dos Estados Unidos que possibilita a reorganização de empresas com dificuldades financeiras. Ao iniciar o processo, ocorre a suspensão automática da cobrança das dívidas, o que permite que a empresa continue funcionando normalmente enquanto apresenta um plano para reestruturar sua situação financeira e operacional, visando o pagamento gradual aos credores.
Durante esse período, a companhia mantém o controle dos seus ativos e pode negociar o adiamento das obrigações financeiras existentes. Também é possível obter novos financiamentos, desde que autorizados pelo tribunal. Para que o plano de recuperação tenha validade, ele deve ser aprovado pelos credores e confirmado pelo juiz responsável, garantindo transparência, regras claras e maior celeridade ao processo.
Embora seja semelhante à recuperação judicial praticada no Brasil, o Chapter 11 apresenta diferenças relevantes.
Por exemplo, o mecanismo americano suspende automaticamente todos os débitos, incluindo contratos como leasing, enquanto no Brasil algumas dívidas continuam vigentes mesmo durante a recuperação judicial. Além disso, o processo norte-americano é reconhecido por ser mais rápido e menos burocrático.