Automobilismo, quebrada e Star Wars: 5 lançamentos de sneakers em junho

O universo dos tênis de luxo e performance acaba de ganhar novos modelos com lançamentos que misturam tradição e referências culturais. A Louis Vuitton, com seu novo modelo LV Rally, celebra a conexão da marca com o automobilismo; a Mizuno homenageia o futebol raiz com o Prophecy Morelia, enquanto a Converse explora collabs criativas com Tyler, The Creator e a franquia Star Wars. Confira.

Louis Vuitton

Louis Vuitton: modelo LV Rally em homenagem ao automobilismo (Divulgação/Divulgação)

Em uma celebração da relação da Louis Vuitton com o mundo do automobilismo, a Maison apresenta o seu mais novo sneaker: LV Rally. O tênis é um modelo construído com couro de cabrito de veludo e malha. Ele apresenta uma construção de "car-shoe" com sola de borracha para maior leveza e flexibilidade. Os detalhes incluem as iniciais LV dinâmicas na lateral, assinaturas Vuitton na língua e na sola, e a escrita "Louis Vuitton" na parte de trás.

A relação da marca com carros data dos primeiros anos, quando, Georges Vuitton (filho de Louis Vuitton) antecipou a crescente demanda por automóveis já em 1897. Sabendo que esses baús seriam montados na parte traseira dos veículos e que consequentemente ficariam expostos, Georges desenvolveu um material de canvas resistente chamado “Vuittonite”, que evoluiu para o conhecido canvas utilizado atualmente.

Fiel à sua tradição de viagens, a Louis Vuitton continuou a desenvolver designs voltados para o automobilismo, e na década de 1990, organizou seu próprio rali, inicialmente chamado de Louis Vuitton Runs e posteriormente, Louis Vuitton Classic, Grand Prix d’Elegance, que ocorreu anualmente até 2006.

O LV Rally está disponível nas lojas da marca por 6.600 reais.

Mizuno

Mizuno: homenagem ao futebol raiz com o modelo Prophecy Morelia (divulgação/Divulgação)

A Mizuno celebra os 40 anos da chuteira Morelia com o lançamento do Prophecy Morelia — uma fusão entre dois de seus modelos mais clássicos, Morelia (1985) e Prophecy (2011). A campanha global, desenvolvida e protagonizada por brasileiros, foi batizada de The Game of Quebrada e faz uma homenagem ao futebol raiz.

O projeto homenageia a história da Morelia — uma chuteira criada em parceria com um brasileiro — e o valor simbólico que o Prophecy adquiriu ao longo dos anos como ícone da cultura urbana no país.

“Quis mostrar a potência da cultura da periferia paulista que eu vivo, mas sem recorrer aos estereótipos. Trouxe afeto, memória e uma estética nossa, construída com cuidado e verdade. Eu já tinha algumas ideias e isso casou com o que a Mizuno me deu como missão. E fazer isso como mulher — cresci na periferia, hoje tenho 30 anos —, como diretora criativa de uma campanha global, é também ocupar um lugar que ainda precisa ser mais nosso. No dia do set, algumas pessoas da comunidade ficaram admiradas ao ver que quem estava orquestrando o dia era uma mina, negra e de Pro1 no pé. Isso diz muito sobre o impacto internacional, pois vamos quebrar barreiras e ver mulheres como eu com respeito”, diz Fernanda Souza Correrua, responsável audiovisual da agência brasileira Buena Onda.

Além do filme e dos criativos desenvolvidos para a campanha, o Mizuno Prophecy Morelia estará nas passarelas da Paris Fashion Week, em 26 de junho, com showroom especial da marca entre os dias 24 e 29 de junho.

Converse

Coverse: modelo em colaboração com Tyler, The Creator (divulgação/Divulgação)

A Converse inaugura a série 1908, batizada em homenagem ao ano de sua fundação, com uma collab que une passado e presente: Tyler, The Creator foi pesquisar a história da marca e decidiu incluir duas silhuetas clássicas dos anos 70 em versões repaginadas, seguindo a estética ousada e colorida de seu registro com Golf Le Fleur.

A coleção resgata os modelos Naut-1, inspirado em boat shoes minimalistas com vibe náutica, e o Coach Jogger, tênis de corrida com design retrô e construção robusta. Os calçados aparecem em diferentes combinações de materiais e cores vibrantes, com detalhes exclusivos como estampas florais, cadarços em corda e branding Golf Le Fleur. À venda por 899,90 reais.

Converse

Converse: coleção em colaboração com a Disney e Star Wars (divulgação/Divulgação)

A saga de Star Wars acaba de inspirar mais um lançamento da Converse, com uma nova coleção em parceria com a Disney. Os personagens da franquia estampam os clássicos modelos Chuck Taylor.

De um lado, produtos que remetem a Darth Vader e sua tropa de Stormtroopers aparecem nos cabedais com estampas em preto e branco. Do outro, Grogu aparece em versões divertidas. Os tênis têm versões com cano alto, baixo, zíper lateral e fechamento em velcro, oferecendo conforto e praticidade para todas as idades. À venda a partir de 339,90 reais.

New Balance

New Balance: tonalidade “Vintage Khaki” do ABZORB 2010 (divulgação/Divulgação)

A New Balance apresenta a tonalidade “Vintage Khaki” do ABZORB 2010, silhueta que fez sua estreia nacional durante o Grey Days, no mês de maio.

O visual robusto em verde e marrom é marcado pela entressola segmentada e pelo cabedal em mesh com padrão diamante, complementado por sobreposições de nobuck e detalhes refletivos. Essa composição de elementos entrega respirabilidade para o uso no dia a dia.

Equipado com a tecnologia ABZORB, originalmente introduzida em 1993 pela New Balance, e agora repaginada com pods de gel SBS, o ABZORB 2010 proporciona maior amortecimento e conforto durante todo o dia. O modelo ainda conta com shank de TPU translúcido, garantindo suporte adicional ao longo do uso.

O ABZORB 2010 está à venda no e-commerce, na loja física da New Balance no Conjunto Nacional em São Paulo, e lojas especializadas, pelo preço sugerido de 1.099,99 reais.