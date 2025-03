H&M anuncia expansão no Brasil com duas novas lojas em São Paulo e Campinas ainda em 2025

Há pouco menos de dois anos a sueca H&M anunciou sua chegada no Brasil. No shopping Iguatemi de São Paulo os tapumes de reforma da loja já indicam onde estará a fast fashion. Além desta localidade, a H&M anunciou hoje, 28, a abertura de duas lojas no país.

A segunda loja na cidade de São Paulo será no Shopping Anália Franco, e a terceira H&M estará em Campinas, no shopping Parque Dom Pedro. As três unidades serão inauguradas neste ano.

Os anúncios aconteceram após a divulgação do relatório financeiro do primeiro trimestre do ano fiscal do Grupo H&M.

Segundo os informes, o plano de expansão do Grupo H&M focará no crescimento de suas vendas omnichannel, com investimentos tanto em lojas físicas quanto digitais.

“O Brasil é um mercado muito importante para a H&M e estamos muito empolgados em anunciar a abertura da marca no Shopping Anália Franco, além das lojas já anunciadas H&M Iguatemi em São Paulo e H&M Dom Pedro em Campinas em 2025. Com isso, reafirmamos o compromisso de levar nossa proposta de moda e qualidade pelo melhor preço, de maneira sustentável, para ainda mais clientes”, diz Joaquim Pereira, Sales Manager da H&M Brasil.

Não é a primeira vez que a empresa tenta entrar no Brasil. Em 2014, por exemplo, a companhia desistiu dos planos de investimento no país. Agora, se juntou ao Dorben Group, de Jorge Dornelles and Mehdi Beneddine, para entrar no mercado nacional. O Dorben Group já é responsável por lojas da H&M em países como Guatemala, Panamá e Costa Rica e, no Brasil, opera lojas de marcas de luxo como Jimmy Choo, Michael Kors e Carolina Herrera.

A H&M abriu sua primeira loja na América Latina em 2012, no México. Em seguida, foram inaugurados pontos de venda no Panamá em 2021, Costa Rica em 2022 e República Dominicana em 2024. Na América do Sul, a marca chegou em 2013 com a inauguração de sua primeira loja no Chile, onde hoje, além de 30 lojas físicas, também possui presença online. Atualmente, a marca também está disponível no Peru (2015) e no Uruguai (2018).

Além do Brasil, a H&M abrirá sua primeira loja em El Salvador em 2025 e o Paraguai se tornará um novo mercado da H&M, com a primeira loja prevista para 2026.