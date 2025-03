Moda e esporte se unem nas partidas de tênis de Yuri Gricheno, CEO e cofundador da Insider

A moda sempre andou próxima ao tênis. A maior referência é René Lacoste, tenista e fundador de uma das marcas de roupas mais conhecidas no universo esportivo, que inventou a camisa polo de manga curta nos anos 1930 para uso durante a prática. Yuri Gricheno, CEO e cofundador da marca de roupas tecnológicas Insider, também tem um histórico com o esporte.

Motivado pela mãe, começou a frequentar as quadras aos 11 anos. “Logo de cara gostei demais, virou um vício”, diz. Entre treinos e jogos com amigos, o tênis rapidamente se tornou uma prioridade. Aos 12 anos, Gricheno começou a competir em campeonatos juvenis federados, conciliando as competições com os estudos. “Cheguei a ficar entre os 20 melhores do Brasil na minha idade.”

A habilidade no esporte abriu portas para uma oportunidade de estudar e competir nos Estados Unidos. Aos 18 anos, Gricheno precisou escolher entre seguir a carreira profissional no tênis e conciliar educação e esporte em uma universidade americana. O executivo preferiu a segunda opção.

“Foi a melhor decisão no final das contas, pois consegui continuar jogando de forma competitiva, treinando, e ao mesmo tempo me formei na faculdade. É um caminho que não só amadores percorrem, mas vários tenistas que hoje são profissionais também seguiram.” Nos Estados Unidos, Yuri participou da NCAA (Divisão 1), em que viveu momentos marcantes, como a conquista de um título coletivo. “Essas vitórias em equipe são as que mais me orgulham, porque envolvem outras pessoas e o esforço coletivo.”

Entre as memórias no esporte, ele se recorda da virada em um jogo decisivo. “Eu estava perdendo de 6-0 e 5-1, e consegui vencer. Foi um jogo totalmente psicológico. Meu adversário perdeu a confiança e eu consegui me reorganizar mentalmente.”

Gricheno: experiência no esporte aplicada ao desenvolvimento da própria marca (Leandro Fonseca/Exame)

Para ele, o tênis ensina lições que podem ser aplicadas no ambiente corporativo. “Você convive com derrotas semanais e aprende a usá-las para evoluir”, diz. Para ele, empreender é similar, já que cada erro traz lições e força para ajustar estratégias. Ele também destaca a necessidade de adaptação constante no esporte e nos negócios. “No tênis, você enfrenta diferentes quadras e estilos de adversários. Nas empresas, as mudanças também são frequentes e exigem flexibilidade.”

Hoje, o tênis é um hobby para Gricheno, que joga por prazer com amigos e outros empreendedores. Ele participa de um grupo no Whats­App chamado “Tenistas Empreendedores”, que mistura conversas sobre negócios e esporte. “Enquanto está na quadra, você esquece os problemas do trabalho e volta mentalmente renovado.” Essa conexão com o tênis também se reflete em sua marca, a Insider, que patrocina tenistas como Pedro Sakamoto, atualmente número 271 no ranking da ATP. “Ter essa relação com o esporte é tão prazeroso quanto jogar, ainda mais vendo a carreira desses atletas crescer com o nosso apoio.”

A Insider, fundada há oito anos, é focada no desenvolvimento de roupas tecnológicas com pegada esportiva, casuais e underwear. A marca possui peças com tecnologia antiodor, antissuor e ­antimicrobiana, e utiliza materiais inovadores, como o tecido outlast, desenvolvido para astronautas, que regula a temperatura corporal. “A tecnologia evita o superaquecimento ou o frio extremo, garantindo conforto ideal para atletas e consumidores”, diz o executivo, que usa as peças em seus treinos.

Para quem deseja começar no tênis, Gricheno compartilha algumas dicas. “Foque o processo, e não apenas o placar. Melhorar golpes e ter paciência é fundamental no nível amador. Entenda seu estilo de jogo e explore seus pontos fortes. O tênis é como o xadrez: exige disciplina e estratégia.” Roupas confortáveis também ajudam na prática.