As receitas que marcaram as cinco temporadas de The Bear

A quinta temporada de The Bear chegou completa ao Disney+ em 25 de junho, encerrando a trajetória de Carmy Berzatto e sua equipe. Os oito episódios retomam a história na manhã seguinte à decisão do protagonista de abandonar a cozinha, jogando Sydney, Richie e Natalie no comando de um restaurante sem dinheiro, sob ameaça de venda e em meio a uma tempestade que complica ainda mais o último serviço da temporada.

Ao longo de quatro temporadas anteriores, a série construiu uma relação particular com a comida, tratando cada prato como extensão da personalidade de quem cozinha. Essa característica virou parte do fenômeno cultural em torno da produção, que acumula 21 indicações ao Emmy e se tornou referência tanto para quem trabalha em cozinhas profissionais quanto para quem assiste de casa, tentando entender o que torna aquele ambiente tão intenso.

A milanesa que ficou marcada pelo tempero

Milanesa com limão, prato que remete ao tempero cítrico da receita da série (Unsplash)

Entre os pratos mais lembrados pelo público está a milanesa de frango ao limão, receita que combina o empanado crocante tradicional a um molho de manteiga com limão, alho, cebola, salsinha e alcaparras. A acidez do limão equilibra a gordura da manteiga, criando um contraste que se tornou referência entre quem recria pratos da série em casa.

A repercussão em torno dessa receita ajudou a ampliar o alcance de The Bear entre criadores de conteúdo culinário, que passaram a produzir versões próprias inspiradas nos episódios. O prato também ilustra a forma como a série retrata a cozinha profissional, sempre disposta a revisitar receitas clássicas com um toque particular.

Um molho de tomate como contraponto

Outro prato associado ao universo da série é o macarrão ao molho de tomate, preparado com poucos ingredientes e cozimento lento para concentrar sabor sem depender de temperos complexos. A simplicidade da receita contrasta com a rotina de pressão constante mostrada nos bastidores da cozinha fictícia.

Esse tipo de prato aparece em diferentes momentos da trama como recurso rápido entre um turno e outro, reforçando a ideia de que parte do trabalho em uma cozinha profissional está em resolver bem o básico. A escolha por ingredientes reduzidos também conversa com a realidade financeira enfrentada pelos personagens na temporada final, quando o restaurante opera sem recursos para grandes investimentos.

Donuts e a trajetória de um confeiteiro

Donuts recém-fritos alinhados na bandeja, remetendo à confeitaria de Marcus (Pexels)

Fechando o trio está a receita de donuts caseiros, ligada ao personagem Marcus, confeiteiro que ganhou espaço crescente ao longo das temporadas. A preparação envolve massa fermentada, fritura e uma calda final que garante o brilho característico da rosquinha, etapa que exige paciência com o tempo de descanso da massa.

A evolução de Marcus dentro da trama ajudou a dar visibilidade à confeitaria como parte essencial da operação de um restaurante, área que costuma receber menos atenção em produções sobre gastronomia. O interesse do público por pastelaria cresceu em paralelo ao avanço do personagem nos últimos anos da série.

A quinta temporada reafirma o papel central que a comida ocupa na narrativa de The Bear, unindo bastidores da cozinha profissional a decisões pessoais dos personagens. Com o fim da trajetória de Carmy e da equipe, os pratos que passaram pela tela seguem circulando fora dela, reproduzidos por quem acompanhou a série desde o primeiro ano.