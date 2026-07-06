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As receitas que marcaram as cinco temporadas de The Bear

Milanesa, macarrão e donuts remontam os pratos que marcaram a trajetória de Carmy e da equipe do restaurante

Cena de bastidor da cozinha de The Bear, com Carmy no centro do serviço (Divulgação)

Cena de bastidor da cozinha de The Bear, com Carmy no centro do serviço (Divulgação)

Gustavo Frank
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 6 de julho de 2026 às 10h53.

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A quinta temporada de The Bear chegou completa ao Disney+ em 25 de junho, encerrando a trajetória de Carmy Berzatto e sua equipe. Os oito episódios retomam a história na manhã seguinte à decisão do protagonista de abandonar a cozinha, jogando Sydney, Richie e Natalie no comando de um restaurante sem dinheiro, sob ameaça de venda e em meio a uma tempestade que complica ainda mais o último serviço da temporada.

Ao longo de quatro temporadas anteriores, a série construiu uma relação particular com a comida, tratando cada prato como extensão da personalidade de quem cozinha. Essa característica virou parte do fenômeno cultural em torno da produção, que acumula 21 indicações ao Emmy e se tornou referência tanto para quem trabalha em cozinhas profissionais quanto para quem assiste de casa, tentando entender o que torna aquele ambiente tão intenso.

A milanesa que ficou marcada pelo tempero

Milanesa

Milanesa com limão, prato que remete ao tempero cítrico da receita da série (Unsplash)

Entre os pratos mais lembrados pelo público está a milanesa de frango ao limão, receita que combina o empanado crocante tradicional a um molho de manteiga com limão, alho, cebola, salsinha e alcaparras. A acidez do limão equilibra a gordura da manteiga, criando um contraste que se tornou referência entre quem recria pratos da série em casa.

A repercussão em torno dessa receita ajudou a ampliar o alcance de The Bear entre criadores de conteúdo culinário, que passaram a produzir versões próprias inspiradas nos episódios. O prato também ilustra a forma como a série retrata a cozinha profissional, sempre disposta a revisitar receitas clássicas com um toque particular.

Um molho de tomate como contraponto

Outro prato associado ao universo da série é o macarrão ao molho de tomate, preparado com poucos ingredientes e cozimento lento para concentrar sabor sem depender de temperos complexos. A simplicidade da receita contrasta com a rotina de pressão constante mostrada nos bastidores da cozinha fictícia.

Esse tipo de prato aparece em diferentes momentos da trama como recurso rápido entre um turno e outro, reforçando a ideia de que parte do trabalho em uma cozinha profissional está em resolver bem o básico. A escolha por ingredientes reduzidos também conversa com a realidade financeira enfrentada pelos personagens na temporada final, quando o restaurante opera sem recursos para grandes investimentos.

Donuts e a trajetória de um confeiteiro

Donuts

Donuts recém-fritos alinhados na bandeja, remetendo à confeitaria de Marcus (Pexels)

Fechando o trio está a receita de donuts caseiros, ligada ao personagem Marcus, confeiteiro que ganhou espaço crescente ao longo das temporadas. A preparação envolve massa fermentada, fritura e uma calda final que garante o brilho característico da rosquinha, etapa que exige paciência com o tempo de descanso da massa.

A evolução de Marcus dentro da trama ajudou a dar visibilidade à confeitaria como parte essencial da operação de um restaurante, área que costuma receber menos atenção em produções sobre gastronomia. O interesse do público por pastelaria cresceu em paralelo ao avanço do personagem nos últimos anos da série.

A quinta temporada reafirma o papel central que a comida ocupa na narrativa de The Bear, unindo bastidores da cozinha profissional a decisões pessoais dos personagens. Com o fim da trajetória de Carmy e da equipe, os pratos que passaram pela tela seguem circulando fora dela, reproduzidos por quem acompanhou a série desde o primeiro ano.

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