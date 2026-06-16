As marcas japonesas que estão redesenhando a relojoaria independente

O Japão já exportou o walkman e o sushi para o mundo. Agora exporta, cada vez mais, relógios que não vêm das grandes fábricas de Tóquio nem de Osaka, mas de ateliês pequenos, cidades reconstruídas e galpões industriais reconvertidos. O país que inventou o movimento de quartzo nos anos 1970 e que quase destruiu a relojoaria suíça está criando, meio século depois, uma nova fronteira a da relojoaria artesanal independente.

A cena existe há décadas, mas permaneceu praticamente invisível fora do Japão. Enquanto Seiko, Citizen e Casio dominavam prateleiras e catálogos no exterior, um circuito paralelo crescia sem muito barulho. Nas últimas temporadas, esse circuito chegou às feiras suíças, aos fóruns de colecionadores e às páginas da imprensa especializada.

O independente mais respeitado do país

Formado em design de produto, Asaoka aprendeu relojoaria sozinho e lançou em 2009 o primeiro tourbillon de manufatura interna do Japão (Divulgação )

Hajime Asaoka é frequentemente citado como o relojoeiro independente mais relevante do Japão. Formado em design de produto pela Tokyo University of the Arts, ele aprendeu relojoaria sozinho, a partir de 2005, usando o livro de George Daniels e vídeos na internet. Em 2009, lançou o primeiro tourbillon de manufatura interna do país.

Em 2011, começou a vender relógios sob seu próprio nome. Seus modelos mais elaborados, como o Project T e o Chronograph, custam entre US$ 150 mil e US$ 400 mil (entre R$ 870 mil e R$ 2,3 milhões) e são produzidos em quantidades de um dígito. É membro da Académie Horlogère des Créateurs Indépendants, a AHCI, organização suíça que reúne os principais relojoeiros independentes do mundo. Em 2019, lançou a Kurono Tokyo, segunda linha com design assinado e movimentos Miyota, a cerca de US$ 3 mil (R$ 17 mil). Cada lançamento, em lotes de 150 a 300 peças, esgota em menos de 72 horas por sorteio online.

Do chão de fábrica ao pulso

A Minase nasceu da Kyowa, fabricante de ferramentas de corte de Akita, e transferiu para os relógios a mesma precisão usada na usinagem industrial (Divulgação)

A Minase percorreu um caminho diferente. Nasceu em 2005 como subsidiária da Kyowa, fabricante de ferramentas de corte fundada em 1963 na prefeitura de Akita. A expertise da empresa-mãe em usinagem de precisão se traduziu em caixas com geometrias complexas e um acabamento chamado Sallaz, o mesmo processo que a Grand Seiko chama de Zaratsu. Polir uma única caixa da linha Divido exige até 479 operações e mais de 15 horas de trabalho manual. Os preços variam entre US$ 3,6 mil e US$ 30 mil (R$ 21 mil a R$ 174 mil), com produção anual inferior a 500 unidades.

A Otsuka Lotec é assinada por Jiro Katayama, designer industrial reconvertido em relojoeiro, que cria peças inspiradas em instrumentos de medição; o No.6 venceu o Challenge Prize do GPHG 2024 (Divulgação )

Também sediada no Japão, a Otsuka Lotec é assinada por Jiro Katayama, designer industrial reconvertido em relojoeiro, que busca referências em medidores de avião, câmeras e instrumentos de fábrica. O resultado são peças que parecem painéis de controle em miniatura. O modelo No.6, com seu mostrador retrógrado duplo, venceu o Challenge Prize do Grand Prix d'Horlogerie de Genève de 2024. A linha original ficava entre US$ 2 mil e US$ 5 mil (R$ 11,6 mil a R$ 29 mil). O mais recente, o No.9, traz o primeiro movimento de manufatura própria da marca, com tourbillon, hora saltante e mecanismo sonoro, por mais de US$ 107 mil (R$ 620 mil). A Otsuka Lotec vende apenas no Japãoxfc.

O elegante de Tóquio

A Naoya Hida & Co. foi fundada em 2018 por Naoya Hida, ex-representante da F.P. Journe e da Ralph Lauren Watch and Jewelry no Japão, e produz entre 20 e 30 relógios por ano com numerais gravados à mão (Divulgação )

A Naoya Hida & Co. foi fundada em 2018 por Naoya Hida, veterano do setor com passagens como representante da F.P. Journe e da Ralph Lauren Watch and Jewelry no Japão. A marca produz entre 20 e 30 relógios por ano, com mostrador em prata alemã, numerais gravados à mão pelo entalhador Keisuke Kano e proporções inspiradas no auge do relógio de pulso clássico, dos anos 1930 aos 1960. O modelo NH TYPE 3B com fase da lua custa cerca de JPY 2.850.000, aproximadamente US$ 18,5 mil (R$ 107 mil). Para 2026, toda a produção já estava esgotada antes do ano começar, e as novas encomendas só serão aceitas em maio de 2027.

Kyoto, Londres e um viés vintage

O fundador da Kuoe, Kenji Uchimura, linguista de formação, apaixonou-se por relógios vintage durante os anos em que viveu em Londres e instalou o ateliê em Kyoto ao voltar ao Japão (Divulgação )

A Kuoe chegou em 2020 com uma proposta mais acessível e uma origem pouco convencional. Kenji Uchimura, o fundador, é linguista de formação. Apaixonou-se por relógios vintage durante os anos que passou como estudante em Londres. De volta ao Japão, instalou o ateliê em Kyoto e passou a produzir relógios de inspiração dos anos 1940 a 1970, com caixas sub-38mm e numerais Breguet aplicados à mão. O Royal Smith 90-006 custa US$ 528 (R$ 3 mil) e cada peça é montada individualmente pelos próprios relojoeiros da marca.

Entre o passado e o futuro

Lançada em 2022 via crowdfunding, a Namica combina a arquitetura clássica do relógio de mergulho com paletas inspiradas no cyberpunk de anime japonês (Divulgação )

A Namica surgiu em 2022, via crowdfunding, com uma proposta visual radicalmente diferente das outras marcas do circuito. Os relógios da coleção Shirahama combinam arquitetura de mergulhador clássico com paletas de cores inspiradas no cyberpunk de anime japonês: gradientes de azul e roxo, lume generoso e mostradores com kanjis. O Okami, lançado em 2024, tem caixa octogonal em titânio grau 2 com revestimento DLC e se aproxima da estética de um G-Shock de alta relojoaria. Os preços variam entre US$ 529 e US$ 675 (R$ 3 mil a R$ 3,9 mil), com movimentos Miyota 9039.

A customização como filosofia

Fundada em 2014 em Kichijoji, Tóquio, a Knot oferece mais de 100 mil combinações possíveis entre caixas e pulseiras, todas fabricadas no Japão (Divulgação )

A Knot foi fundada em 2014 em Kichijoji, Tóquio, com um propósito declarado: reviver a manufatura doméstica de relógios Made in Japan num momento em que boa parte do setor havia migrado para produção no exterior. O modelo de negócio é inteiramente baseado em mix-and-match: mais de 150 referências de caixas e 300 de pulseiras, todas intercambiáveis com a mesma largura de 18mm, que geram mais de 100 mil combinações possíveis.

Em dez anos, a marca produziu cerca de 600 mil caixas e 1,5 milhão de pulseiras. Os cabeçotes custam entre CHF 95 e CHF 950 (aproximadamente R$ 670 e R$ 6,7 mil), com pulseiras entre CHF 35 e CHF 140 (R$ 247 a R$ 988).

A lógica do tambor e os anos 1970

A Future Funk resgata o sistema de tambor rotativo popularizado nos anos 1970, com números que giram verticalmente como o odômetro de um carro (Reprodução/Instagram)

A Future Funk é uma das marcas mais singulares do circuito. Especializada em relógios com visor de tambor rotativo, o mesmo sistema analógico popularizado nos anos 1970 por fabricantes que buscavam uma alternativa aos mostradores convencionais, a marca resgata uma estética de ficção científica retrô com movimento quartz. O ponteiro dos minutos gira verticalmente como o odômetro de um carro. Os modelos saem por cerca de US$ 150 (R$ 870).

Finlândia via Japão

O criador da AndoAndoAndo, Yu Ando, é japonês radicado em Helsinki; seus relógios combinam funcionalismo escandinavo com minimalismo japonês e podem ser comprados em peças desmontadas para montagem própria (Divulgação )

A AndoAndoAndo não se encaixa perfeitamente na descrição de microbrand japonesa: as caixas têm "Designed in Finland" gravadas no fundo, porque o criador, Yu Ando, é japonês radicado em Helsinki. Mas os movimentos são Seiko ou Miyota, e a filosofia de design mistura funcionalismo escandinavo com minimalismo japonês. A marca também vende peças desmontadas para quem quer montar o próprio relógio. O modelo Vinyl Record Watch, com mostrador em formato de disco de vinil, custa US$ 531 (R$ 3 mil).

O comediante relojoeiro de Arakawa

A Shinichi Hidaka produz relógios em edições de até 20 unidades a partir de um estúdio particular em Arakawa-ku, Tóquio, com esperas que frequentemente superam um ano (Divulgação )

Shinichi Hidaka se define, nas próprias palavras, como "um comediante tentando fazer um relógio". Trabalha num estúdio particular em Arakawa-ku, Tóquio, e produz peças em edições pequenas, geralmente de 20 unidades, com mostradores em setores, ponteiros em aço azulado e caixas de 36mm a 39mm. Os movimentos são Sellita SW200 e ETA. Cada relógio chega por encomenda direta via Instagram, com esperas que frequentemente superam um ano. Os preços partem de cerca de US$ 550 (R$ 3,2 mil).

Um relógio como testemunho

A Fukushima Watch Company é sediada em Odaka, distrito de Minamisoma, e foi criada como projeto de reconstrução de uma região que ficou desabitada por quase seis anos após o acidente nuclear de 2011 (Divulgação )

A Fukushima Watch Company fica em Odaka, distrito de Minamisoma, na prefeitura de Fukushima. Em março de 2011, o terremoto e o acidente nuclear na usina de Fukushima Daiichi forçaram a evacuação de 12 municípios da região. Odaka ficou desabitada por quase seis anos. A marca foi criada como projeto de reconstrução da área, com relógios batizados com os nomes dos lugares afetados. O modelo Odaka, com caixa de 36mm e movimento Citizen Miyota Cal.82S5, traz mostradores em cores inspiradas nos produtos agrícolas locais, do verde brócolis ao azul mirtilo.

Criada pelos mesmos responsáveis pela Fukushima Watch Company, a Mirco tem posicionamento mais esportivo (Divulgação )

A Mirco é uma marca separada criada pelos mesmos responsáveis pela Fukushima Watch Company, com posicionamento mais esportivo e especificações mais robustas. O Type-03 é um mergulhador com caixa de 42mm, resistência a 200 metros e mostrador em alumínio anodizado com paletas inspiradas nas cores tradicionais do quimono japonês, produzido em 100 unidades por colorway. O nome da marca vem da combinação das palavras japonesas mirai (futuro) e kako (passado).