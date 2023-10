Brasileiro não precisa de visto para o Japão: 10 lugares imperdíveis para conhecer no país

Desde o dia 30 de setembro, os brasileiros não precisam mais de visto para entrar no Japão em viagens a turismo de até 90 dias. Essa decisão foi tomada baseada em acordos bilaterais e promete impulsionar o turismo entre o Brasil e o Japão. A medida vale por três anos, até setembro de 2026. Durante este período, portadores de passaportes brasileiros válidos com chip, emitidos a partir de 2011, não precisarão de visto para entrar em território japonês.

Vale destacar que apesar da isenção de visto, ainda são aplicáveis as regras de imigração e os viajantes devem atender aos requisitos estabelecidos pelas autoridades japonesas para entrar no país, entre eles comprovar renda compatível com o tempo que pretende ficar no país. Além disso, a isenção de visto não se aplica a todos os tipos de viagens, como trabalho ou estudos de longa duração, para as quais ainda é necessário obter um visto específico.

O país que teve a capital Tóquio como sede dos Jogos Olímpicos de 2020 reserva diversas roteiros para você mergulhar na cultura japonesa. A pedido de EXAME Casual, a Civitatis, empresa de atividades de turismo, excursões e visitas guiadas, indicou dez lugares imperdíveis para incluir no roteiro da sua próxima viagem ao Japão.

1 - Tóquio

Como a capital do Japão, Tóquio é uma cidade em constante movimento e inovação. Ela oferece uma experiência única que combina o tradicional e o moderno. Os visitantes podem explorar templos históricos, como o Templo Senso-ji em Asakusa, e ao mesmo tempo mergulhar na alta tecnologia em bairros como Akihabara.

2 - Kyoto

A cidade de Kyoto é o coração da cultura tradicional japonesa, com seus templos e santuários históricos, como o Templo Kinkaku-ji (Pavilhão Dourado) e o Templo Fushimi Inari-taisha, com seus milhares de portões vermelhos. Os viajantes também podem assistir um Espetáculo Maiko tradicional e ver de perto o estilo de vida das aprendizes de geisha. A cidade é conhecida pela cerimônia do chá, ikebana (arranjos de flores) e a chance de vestir um quimono. É uma verdadeira janela para o passado do Japão.

3 - Hiroshima

Hiroshima é um local de importância histórica devido à tragédia da bomba atômica em 1945. O Peace Memorial Park e o Museu Memorial da Paz oferecem uma oportunidade para a reflexão sobre a paz mundial. Na visita guiada por Hiroshima, é possível aprender mais sobre a cidade e seu processo de recuperação pós-guerra. Além disso, a cidade tem uma cena cultural vibrante e uma gastronomia única, incluindo o famoso okonomiyaki.

4 - Nara

Nara é um destino imperdível por causa de seus templos budistas e do icônico Parque de Nara, onde os veados estão soltos e são considerados mensageiros divinos. É uma experiência única interagir com esses animais enquanto se explora a antiga capital do Japão. Uma boa maneira de visitar a cidade é fazendo uma Excursão a Nara saindo de Kyoto.

5 - Monte Fuji

Este vulcão icônico é um símbolo do Japão e uma atração imperdível para os amantes da natureza e da fotografia. Subir até o topo é uma experiência desafiadora, mas muitos visitantes preferem admirar sua majestade a partir dos arredores.

6 - Osaka

Conhecida como a "Cozinha do Japão", Osaka é famosa por sua deliciosa culinária de rua, incluindo takoyaki (bolinhos de polvo) e okonomiyaki (panquecas japonesas), que são algumas das delícias presentes no Tour gastronômico por Osaka. A cidade também abriga parques de diversões emocionantes, como a Universal Studios Japan, tornando-a ideal para visitantes de todas as idades.

7 - Hokkaido

A ilha mais setentrional do Japão oferece paisagens naturais espetaculares, como as montanhas de Daisetsuzan e os belos lagos de Shikotsu e Toya. Além disso, Hokkaido é famosa por sua neve de alta qualidade, tornando-a um destino popular para esqui e snowboard. Para os amantes da vida noturna, é possível se aventurar pelo tour de bares por Sapporo.

8 - Koya-san

Um local sagrado do budismo, Koya-san é um refúgio tranquilo nas montanhas onde os visitantes podem experimentar a vida monástica, ficando em templos e participando de cerimônias religiosas.

9 - Kanazawa

Rica em história e cultura, Kanazawa é conhecida por seus belos jardins, como o Kenrokuen, considerado um dos três jardins mais bonitos do Japão. A cidade também é famosa por seu artesanato tradicional, incluindo a produção de ouro folheado.

10 - Ilha de Okinawa

Localizada no extremo sul do Japão, a Ilha de Okinawa oferece praias paradisíacas, águas cristalinas e uma cultura única, influenciada pela herança de Ryukyu. É um destino relaxante e ideal para quem procura sol e mar no Japão.