As 6 melhores frases de Warren Buffett sobre os Jogos Olímpicos

Warren Buffett, investidor bilionário e CEO da Berkshire Hathaway, gosta dos Jogos Olímpicos tanto quanto nós. Nos últimos 25 anos, Buffett citou as Olimpíadas inúmeras vezes, sempre comparando a competição esportiva a investimentos, negócios e o mercado financeiro.

Buffett explica por que ele só investe em coisas que entende, por que os melhores negócios podem ser os mais simples e por que as avaliações de ações são sempre relativas. O chefe da Berkshire também usou o evento para destacar por que as marcas pagam tanto para ser patrocinadoras e para afirmar que nem todos os chefes de empresas são escolhidos puramente por mérito. Aqui estão as 7 melhores citações de Buffett sobre as Olimpíadas – traduzidas e ligeiramente editadas para melhor entendimento:

1. "A Olimpíada é um evento maravilhoso. Quanto mais pessoas participarem, melhor. Em suma, elas contribuem para um mundo melhor ao longo do tempo." (Encontro anual de acionistas da Berkshire em 2008).

2. "Se você for para as Olimpíadas e correr bem os 100 metros, não precisa fazer a prova de arremesso de peso. Outro cara pode fazer o arremesso de peso, e você ainda receberá uma medalha de ouro se correr os 100 metros rápido o suficiente. Tentamos nos manter dentro do nosso círculo de competência." (2006)

3. "Isso não é como uma prova de salto ornamental, em que os competidores têm um fator de 'grau de dificuldade'. Se você pode fazer um salto difícil, e realizá-lo com excelência, você receberá uma recompensa muito maior do que se fizesse um salto simples. Isso não se aplica aos investimentos. No mercado, você recebe da mesma forma pelo salto mais simples, desde que execute-o bem. E não há razão para tentar um triplo carpado quando você já recebe muito bem por apenas mergulhar na piscina e entrar de forma segura." (1998)

4. "Procuramos barras de 1 metro para saltar por cima, em vez de barras de 7 ou 8 metros para tentar estabelecer algum recorde olímpico. E é muito bom, porque no mercado financeiro você é pago tão bem por 1 metro quanto seria por 7 metros." (1998)

5. "As taxas de juros estão para o valor dos ativos assim como a gravidade para a Terra. Você teve essa redução incrível nas notas do Tesouro de curto prazo, e esse é o parâmetro contra o qual outros valores são medidos. Se eu pudesse reduzir a atração da gravidade em cerca de 80%, eu estaria pulando nas Olimpíadas de Tóquio." (2021)

6. "Os CEOs da Fortune 500 não são selecionados como os 500 membros da equipe olímpica americana de atletismo. Você não tem o parâmetro de alta qualidade que a equipe olímpica americana possui. Você não consegue isso na alta administração dos negócios americanos. Você consegue algumas pessoas muito capazes, algumas pessoas incríveis, como Bill Gates. Mas você consegue muita mediocridade também." (1996)

Quais são as grandes tendências do mercado de trabalho? Invista na sua carreira. Assine a EXAME.