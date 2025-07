Descubra os hobbies artísticos de chefs de cozinha e suas obras de arte

Combinar os ingredientes certos, prepará-los no ponto perfeito e compor um prato atraente aos olhos requer técnica, conhecimento e sensibilidade. Com isso, o ato de cozinhar é considerado por muitos, uma expressão artística. Afinal, é preciso não só seguir as receitas, mas também interpretar sabores, criar narrativas com aromas e transformar os alimentos em experiências.

Não por acaso, muitos chefs usam diferentes conhecimentos para desenvolver outros talentos igualmente criativos. Fora das cozinhas industriais, alguns trocam as facas pelos pincéis e os aventais pelos instrumentos musicais. Confira os hobbies artísticos de seis chefs.

Enrique Paredes, chef do restaurante A.mazo Peruano

Desde muito novo, o chef peruano se interessa por artes. Fora das cozinhas, Enrique aprendeu a tocar bateria, a desenhar sem ter feito qualquer curso, ama (e se arrisca) em esculturas, mas a grande paixão de Enrique é mesmo a pintura, principalmente em aquarela. “Antes de reproduzir um prato na cozinha, costumo pintá-lo em aquarela para ter uma noção de como vai ficar”. Para o chef, a pintura é uma terapia que ajuda a desestressar da rotina da cozinha. Prestes a lançar um novo menu, Enrique se prepara para ilustrar o cardápio.

Fábio Lazzarini, chef do Varanda D.inner

O tempo livre de Lazzarini não é ocupado por apenas um hobby. O chef que comanda as noites no Varanda D.inner com o seu omakasê da carne é um multitarefa quando o assunto é arte, visto que gosta de cantar, tocar instrumentos e fazer artesanatos em geral, como um anel que desenvolveu para presentear uma namorada. “Hoje estou em busca de uma casa que tenha um quintal enorme para eu fazer um ateliê. Quero ter espaço suficiente para fazer tudo que passa pela cabeça”, diz. O hobby mais recente do chef é customizar veículos. “O último carro que fiz foi a minha kombi. Aprendi a serrar, soldar, ligação elétrica, pintar. Fiz absolutamente tudo sozinho. Até instalar o motor aprendi”, conta.

Alê D'Agostino, mixologista do Guilhotina

Ale D´Agostino: desenhos nos guardanapos viram presentes aos amigos (Rodolfo Regini/Divulgação)

A fama de desenhista de Alê vem de longa data — na época em que trabalhava no restaurante Spot, ganhava a simpatia dos clientes desenhando drinques em guardanapos. “Eu não tinha opção, tinha que aprender a fazer algo artístico”, conta Alê sobre os anos frequentando escola Waldorf. O desenho nos guardanapos continua até hoje enquanto observa o movimento dos bares (seja Brasil ou mundo afora). “De vez em quando faço autorretrato, mas sempre observando a dinâmica dos balcões”. O mixologista não se considera um artista, mas amigos mais íntimos guardam com carinho — e até como quadros — as obras-primas de guardanapo de Alê.

Tsuyoshi Murakami, do Murakami

Tsuyoshi Murakami: apresentações musicais no salão (Estudio Mió/Divulgação)

Natural de Hokkaido, no Japão, o chef Tsuyoshi Murakami veio para o Brasil ainda criança. Com atuação na gastronomia desde a década de 80, ele fundou o Murakami, restaurante japonês nos Jardins. A atuação de Murakami no balcão é dupla, já que além de cuidar dos pratos, o chef costuma se apresentar com músicas de Frank Sinatra.

Martin Casilli, do Grupo Sky Hall Bar

À frente do Grupo Sky Hall, o chef Martin Casilli assina os menus das duas casas — o Sky Hall Garden Bar, gastrobar nos Jardins, e o Sky Hall Terrace Bar, rooftop da Vila Nova Conceição. Fora das cozinhas, ele cultiva um lado artístico ligado à música, algo que sempre o moveu. Eclético, gosta de diversos estilos — de pagode a rock experimental — e se diverte com qualquer som de qualidade. O interesse pelo universo dos DJs surgiu ao ver um amigo fazendo aulas, o que o inspirou a aprender também. Com a rotina das casas envolvendo DJs e oportunidades inesperadas para tocar, decidiu se dedicar ao hobby. Hoje, encara a mixagem como um momento de imersão e diversão, e até costuma tocar no próprio restaurante e em outras festas.

Mentes criativas: desenhos de Alê D'Agostino e Enrique Paredes (Divulgação/Divulgação)

Silvia Percussi, Vinheria Percussi

A chef Silvia Percussi, formada em desenho industrial pela Universidade Mackenzie, sempre se interessou por cerâmica e aquarela, e suas obras estão intimamente ligadas ao Vinheria Percussi. No restaurante, suas criações decoram o salão. Atualmente, Silvia está desenvolvendo uma rigagnocchi de cerâmica comemorativa para celebrar os 40 anos do Vinheria Percussi.

