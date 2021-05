Ariana Grande se casa com Dalton Gomez em cerimônia restrita

A pop star Ariana Grande se casou com seu namorado corretor de imóveis na Califórnia no fim de semana, cerca de cinco meses depois que o casal ficou noivo, disseram representantes da cantora e o TMZ.com nesta segunda-feira.

Ariana Grande, de 27 anos, se casou com Dalton Gomez, de 25, com quem começou a namorar em janeiro de 2020.

"Eles se casaram", disse o representante de Ariana à revista People. "Foi restrito e íntimo --menos de 20 pessoas. A sala estava tão feliz e cheia de amor. O casal e as duas famílias não poderiam estar mais felizes."

O representante da cantora confirmou o casamento. O site de celebridades TMZ informou que o casamento aconteceu na casa de Ariana em Montecito, no sul da Califórnia.

A cantora anunciou seu noivado com Gomez em dezembro de 2020.

Ariana Grande já havia se comprometido brevemente com o comediante Pete Davidson, do "Saturday Night Live", em 2018, mas eles se separaram cinco meses depois. Ela também teve um longo relacionamento com o rapper Mac Miller, que morreu de overdose acidental de drogas cerca de quatro meses após o término do relacionamento em 2018.