Apple pode combinar TV box e alto-falante para casa inteligente

A Apple tem ficado para trás no segmento de casa inteligente, mas um novo aparelho versátil em desenvolvimento pode reverter esse placar.

Ganha pouco, mas gostaria de começar a guardar dinheiro e investir? Aprenda com a EXAME Academy

A empresa desenvolve um produto que combinaria um set-top box Apple TV com um alto-falante HomePod e incluiria uma câmera para videoconferência por meio de uma TV conectada e outras funções de casa inteligente, segundo pessoas com conhecimento do assunto, que falaram sob anonimato.

Os outros recursos do aparelho incluem funções padrão do Apple TV box, como assistir a vídeos e jogos, além de alto-falantes inteligentes para reproduzir música e usar a assistente digital Siri. Se lançado, representaria a oferta de hardware de casa inteligente mais ambiciosa da Apple até o momento.

A gigante da tecnologia com sede em Cupertino, Califórnia, também estuda lançar um alto-falante de última geração com tela sensível ao toque para competir melhor com os líderes de mercado Google e Amazon.com, disseram as pessoas. Tal dispositivo combinaria um iPad com um alto-falante HomePod e também incluiria uma câmera para bate-papo por vídeo. A Apple estudou conectar o iPad ao alto-falante com um braço robótico que pode se mover para seguir um usuário em uma sala, semelhante ao novo aparelho Echo Show da Amazon.

O desenvolvimento de ambos os produtos da Apple ainda está nos estágios iniciais, e a empresa pode decidir não lançar nenhum dos dois ou alterar as principais funções. A empresa costuma trabalhar em novos conceitos e aparelhos que podem não ser lançados. Uma porta-voz da Apple não quis comentar.

Uma Apple Inc. TV 4K e controle remoto. Uma Apple Inc. TV 4K e controle remoto.

As novas ofertas podem ajudar o desempenho da Apple na categoria de casa inteligente. A empresa respondia por 2% do mercado de aparelhos de streaming de TV em 2020, de acordo com a Strategy Analytics, enquanto a participação do HomePod tem girado em torno de menos de 10% no mercado de alto-falantes inteligentes durante a maior parte de sua existência.

Em março, a Apple descontinuou seu HomePod topo de linha, enquanto o Apple TV box não é atualizado há mais de três anos. No ano passado, a empresa lançou o HomePod mini, que se saiu melhor devido ao preço mais baixo.

A Apple combinou os grupos de engenharia do HomePod e Apple TV em 2020 e unificou o software que roda em ambos os aparelhos. Foi uma primeira pista de que a Apple poderia integrar essas linhas de hardware.