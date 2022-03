Apostas para Oscar: "Ataque dos Cães" ou "No Ritmo do Coração"?

O sombrio faroeste "Ataque dos Cães" é o grande favorito para vencer uma série de prêmios no próximo domingo, durante a premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que distribuem o Oscar, mas "No Ritmo do Coração", uma história sobre a única pessoa que ouve em uma família de surdos, também é candidato ao prêmio de Melhor Filme, de acordo com as casas de apostas.

Passado em uma fazenda no Estado norte-americano de Montana nos anos 1920, "Ataque dos Cães" já arrebatou troféus nesta temporada de premiações, incluindo os de Melhor Filme e Melhor Diretor para Jane Campion da Academia britânica de cinema (Bafta).

O longa tem 12 indicações ao Oscar, incluindo a de Campion e do astro Benedict Cumberbatch nas categorias de Melhor Direção e Melhor Ator, respectivamente.

"No Ritmo do Coração", no entanto, também triunfou, abocanhando as principais honrarias nas cerimônias do Sindicato de Atores e do Sindicato de Produtores.

"Se me perguntassem há uma semana, 'Ataque dos Cães' seria provavelmente o franco favorito... mas o sucesso de 'No Ritmo do Coração' foi tão expressivo nos prêmios do Sindicato de Produtores no último final de semana, que muitos apostadores foram para ele", afirmou Alex Apati, gerente de Relações Públicas da casa de apostas Ladbrokes à Reuters.

"Estava em 12/1 no início do mês, e agora está próximo, 11/10. Então é praticamente uma corrida entre dois cavalos."

Ele acrescentou que nos últimos quatro anos, os vencedores na categoria de Melhor Filme eram os favoritos em segundo lugar.

