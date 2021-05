Após BBB, Gil é contratado pela Globo e comemora: “essa fofoca eu guardei”

O economista e ex-participante do BBB Gil Nogueira, conhecido como Gil do Vigor, foi contratado pela área de entretenimento da TV Globo. O doutorando em economia publicou uma foto em sua conta no Instagram nesta terça-feira (11) comemorando a novidade.

"Meus vigorentos e vigorosos amados! Eu tô muito chique, Brasillllll! Já viram isso? Eu fui contratado pela @tvglobo, com crachá e tudo! Queria muito contar. Estava me segurando porque sou fofoqueiro, mas essa fofoca eu guardei! hahaha Eu tô regozijado demais!", escreveu Gil.

Nas redes sociais da emissora, Gil também ganhou uma publicação que comemorava a chegada do economista. ""Vigorosos e vigorentos, parece que temos funcionário novo na casa! Ninguém segura mais esse Gil Nogueira, BRASILLLLLLLLL! Vem espalhar esse vigor por aqui e seja muito bem-vindo ao time Globo!".

Gil saiu do BBB com 50,87% dos votos, contra 47,65% de Camilla de Lucas. Logo após sua saída, o economista havia contado seus planos para o futuro durante o Café da Manhã do programa Mais você, com a Ana Maria Braga. Até então, Gil tinha decidido que iria fazer seu doutorado na Universidade da Califórnia. Porém, com a contratação pela TV Globo, os planos fora do Brasil foram adiados por ora.