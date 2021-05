Fora do BBB, Gil opta por doutorado na Califórnia: "topo da minha lista"

Após chocar a internet e deixar o Big Brother Brasil na noite deste domingo (2), Gil do Vigor, o economista mais famoso do Brasil, finalmente descobriu que foi aprovado não apenas em um, mas em três programas de doutorado nos EUA. Desde muito antes do programa, estudar fora já era um sonho - que acabou se realizando enquanto Gil estava confinado. E na manhã desta segunda (3), o economista revelou seus planos para o futuro durante o Café da manhã do Mais Você, com a Ana Maria Braga.

"Eu sempre tive esse sonho de estudar fora, mas por muito tempo as pessoas diziam que eu sonhava demais, que eu vivia numa realidade paralela", contou Gil, que conseguiu bolsa em dois dos três programas em que foi aprovado. "Mas tudo aconteceu como tinha que acontecer, e agora finalmente eu pude escolher a opção que sempre foi o topo da minha lista, que é a Universidade da Califórnia."

Além da Universidade da Califórnia em Davis, a 46º melhor do mundo na área de negócios e economia, a outra instituição na qual Gilberto ganhou bolsa foi a Universidade do Texas, que figura no 51º lugar desse mesmo ranking da Times Higher Education (THE). Ambas as universidades têm programas próprios de bolsa e, para se candidatar, é necessário provar proficiência em inglês, ter um bom histórico de pesquisa acadêmica e cartas de recomendação.

Antes de entrar no BBB, Gilberto já cursava doutorado na Universidade Federal do Pernambuco, onde também concluiu a graduação e o mestrado. Orientado pelo professor Rafael Costa Lima, especialista em teoria dos contratos, economia política e organização industrial da UFPE, Gil passou três anos estudando a relação entre revenda de drogas e a violência. De acordo com a pesquisa de Gil, a violência é tão estratégica para o sucesso das vendas quanto as definições de quantidade e de preço das drogas. Leia a dissertação dele na íntegra aqui.